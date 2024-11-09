«Совершенно иной подход»: СМИ узнали, кого Трамп набирает в новую команду

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп поменял подход при выборе чиновников для своей будущей администрации. Так, в отличие от первого срока на посту хозяина Белого дома, он предпочитает кандидатов, которые одновременно обладают необходимым опытом и лояльны к консервативному движению MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский: «Сделаем Америку вновь великой»), пишет портал Axios.

«Трамп применяет совершенно иной подход к подбору кадров для своей второй администрации: он отдаёт предпочтение людям, которые одновременно являются опытными и преданными MAGA», — говорится в публикации.