«Совершенно иной подход»: СМИ узнали, кого Трамп набирает в новую команду
Axios: Трамп выбирает в новую команду опытных кандидатов, лояльных к MAGA
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп поменял подход при выборе чиновников для своей будущей администрации. Так, в отличие от первого срока на посту хозяина Белого дома, он предпочитает кандидатов, которые одновременно обладают необходимым опытом и лояльны к консервативному движению MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский: «Сделаем Америку вновь великой»), пишет портал Axios.
«Трамп применяет совершенно иной подход к подбору кадров для своей второй администрации: он отдаёт предпочтение людям, которые одновременно являются опытными и преданными MAGA», — говорится в публикации.
Во время первого президентского срока Трампа высокие посты в его команде занимали либо чиновники, которые являлись экспертами в своих областях, либо «истинно верующие» сторонники MAGA. В результате, по словам собеседников издания, была «хаотичная администрация», которая многого не достигла. Теперь же Трамп собирается исправить это.
Ранее стало известно, что Сьюзан Уайлс, которая играла ключевую роль в успехах Трампа на выборах 2016 и 2024 годов, была назначена новым руководителем аппарата Белого дома. Это первое важное назначение республиканца после его победы на выборах.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле заверили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.
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