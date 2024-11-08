Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 10:36

В Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом

Песков: Готовность Путина к диалогу с Трампом сохраняется, но конкретики нет

Хотя никаких точных договорённостей сейчас нет, однако со стороны президента РФ Владимира Путина сохраняется готовность и открытость к беседе с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах за главный государственный пост в США. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта готовность, эта открытость [к диалогу], она сохраняется. Какой-то конкретики в настоящий момент нет», — подчеркнул представитель Кремля, общаясь с журналистами.

Специалист по этикету оценила публичное поздравление Путина Трампу как жест открытости
Специалист по этикету оценила публичное поздравление Путина Трампу как жест открытости

Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Американский политик признался, что допускает общение с российским президентом.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar