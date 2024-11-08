В Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом

Хотя никаких точных договорённостей сейчас нет, однако со стороны президента РФ Владимира Путина сохраняется готовность и открытость к беседе с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах за главный государственный пост в США. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта готовность, эта открытость [к диалогу], она сохраняется. Какой-то конкретики в настоящий момент нет», — подчеркнул представитель Кремля, общаясь с журналистами.