В Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом
Песков: Готовность Путина к диалогу с Трампом сохраняется, но конкретики нет
Хотя никаких точных договорённостей сейчас нет, однако со стороны президента РФ Владимира Путина сохраняется готовность и открытость к беседе с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах за главный государственный пост в США. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эта готовность, эта открытость [к диалогу], она сохраняется. Какой-то конкретики в настоящий момент нет», — подчеркнул представитель Кремля, общаясь с журналистами.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Американский политик признался, что допускает общение с российским президентом.
ТАСС / ЕРА