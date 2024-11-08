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8 ноября, 10:07

Специалист по этикету оценила публичное поздравление Путина Трампу как жест открытости

Эксперт Коломацкая: Публичное поздравление Трампа — это жест открытости Путина

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © Life.ru / Павел Баранов

Публичное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах в США могло быть жестом открытости со стороны президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с Life.ru сказала специалист по этикету Надежда Коломацкая.

«Любая коммуникация на таком уровне регламентируется нормами и правилами протокола. Каждая такая итерация, каждое касание высокопоставленных лиц прописано и чётко регламентируется. В этом случае, на мой взгляд, президент провёл такой жест открытости, готовности к налаживанию личного взаимодействия, личного контакта и к налаживанию каких-то взаимоотношений. Действительно, очень было ярко, очень открыто это сделано», говорит эксперт.

И такой жест российского лидера точно не останется незамеченным ни в одной из стран, потому что фокус внимания на Западе сейчас направлен на действия руководителя нашей страны, подчеркнула Коломацкая.

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Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. В ходе дискуссии Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах. Президент России подчеркнул, что готов сотрудничать с любым лидером, которого выберет американский народ, и выразил надежду на совместную работу в будущем.

Екатерина Хмелева
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