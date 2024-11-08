Специалист по этикету оценила публичное поздравление Путина Трампу как жест открытости
Эксперт Коломацкая: Публичное поздравление Трампа — это жест открытости Путина
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © Life.ru / Павел Баранов
Публичное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах в США могло быть жестом открытости со стороны президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с Life.ru сказала специалист по этикету Надежда Коломацкая.
«Любая коммуникация на таком уровне регламентируется нормами и правилами протокола. Каждая такая итерация, каждое касание высокопоставленных лиц прописано и чётко регламентируется. В этом случае, на мой взгляд, президент провёл такой жест открытости, готовности к налаживанию личного взаимодействия, личного контакта и к налаживанию каких-то взаимоотношений. Действительно, очень было ярко, очень открыто это сделано», — говорит эксперт.
И такой жест российского лидера точно не останется незамеченным ни в одной из стран, потому что фокус внимания на Западе сейчас направлен на действия руководителя нашей страны, подчеркнула Коломацкая.
Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. В ходе дискуссии Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах. Президент России подчеркнул, что готов сотрудничать с любым лидером, которого выберет американский народ, и выразил надежду на совместную работу в будущем.