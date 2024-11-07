Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Президент России Владимир Путин поздравил объявившего о своей победе на выборах главы Штатов Дональда Трампа. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что не считает зазорным позвонить новому лидеру США. Российский политик также добавил, что представители Запада раньше звонили каждую неделю, но потом перестали.
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Видео © Life.ru
«Не знаю, услышит ли он, но скажу, говорю искренне: такое ощущение, что его затравили со всех сторон, не давали пошевелиться, он боялся сделать шаг. Что он будет делать, не знаю, но то, что говорилось публично... Не хочу комментировать, что было сказано во время избирательной кампании, что было сказано, чтобы восстановить отношения с РФ и способствовать решению украинского кризиса», — сказал российский лидер, добавив, что хочет «поздравить его с избранием на пост президента».
Несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем, а Камала Харрис заявила о проигрыше. В России выстраивают разные версии по поводу правления республиканца. Некоторые надеются, что с приходом к власти Трампа украинский конфликт наконец-то разрешится. Другие считают, что политик будет действовать исключительно в интересах США.
Life.ru