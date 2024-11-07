Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин поздравил объявившего о своей победе на выборах главы Штатов Дональда Трампа. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что не считает зазорным позвонить новому лидеру США. Российский политик также добавил, что представители Запада раньше звонили каждую неделю, но потом перестали.

«Не знаю, услышит ли он, но скажу, говорю искренне: такое ощущение, что его затравили со всех сторон, не давали пошевелиться, он боялся сделать шаг. Что он будет делать, не знаю, но то, что говорилось публично... Не хочу комментировать, что было сказано во время избирательной кампании, что было сказано, чтобы восстановить отношения с РФ и способствовать решению украинского кризиса», — сказал российский лидер, добавив, что хочет «поздравить его с избранием на пост президента».