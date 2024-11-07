Харрис призвала демократов признать поражение на выборах в США
Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris
Вице-президент США Камала Харрис призвала демократов признать результаты прошедших 5 ноября выборов президента страны. Об этом она заявила во время выступления в Университете Говарда в Вашингтоне.
«Мы обязаны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой», — сказала Харрис.
Действующие американские власти помогут команде Трампа во время переходного периода и будут участвовать в мирной передаче правления, признала вице-президент.
Ранее Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента США. Его уже поздравили многие мировые лидеры. А вот детям политика мест в новой администрации не светит.