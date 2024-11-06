Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 19:59

Байден вслед за Харрис поздравил Трампа с победой на выборах

Действующий президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Действующий президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Действующий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

46-й президент отметил приверженность обеспечению гладкой передачи власти, а также пригласил Трампа на встречу в Белом доме, дата которой будет определена позднее.

Трамп заявил, что его детям не видать постов в администрации США
Трамп заявил, что его детям не видать постов в администрации США

Ранее с победой Трампа поздравила его соперница в ходе голосования Камала Харрис. В ходе беседы стороны обсудили важность мирного процесса передачи власти.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar