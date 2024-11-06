Байден вслед за Харрис поздравил Трампа с победой на выборах
Действующий президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden
Действующий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
46-й президент отметил приверженность обеспечению гладкой передачи власти, а также пригласил Трампа на встречу в Белом доме, дата которой будет определена позднее.
Ранее с победой Трампа поздравила его соперница в ходе голосования Камала Харрис. В ходе беседы стороны обсудили важность мирного процесса передачи власти.