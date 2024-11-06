Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом пишет AP со ссылкой на анонимный источник из команды кандидата Демократической партии.

В ходе разговора Харрис и Трамп обсудили важность мирного процесса передачи власти. Также стало известно, когда Харрис планирует произнести речь после фиаско на выборах: это произойдёт сегодня, 6 ноября, около полуночи по московскому времени.