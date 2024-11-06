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6 ноября, 19:11
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Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом пишет AP со ссылкой на анонимный источник из команды кандидата Демократической партии.

В ходе разговора Харрис и Трамп обсудили важность мирного процесса передачи власти. Также стало известно, когда Харрис планирует произнести речь после фиаско на выборах: это произойдёт сегодня, 6 ноября, около полуночи по московскому времени.

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Напомним, выборы нового президента Соединённых Штатов стартовали 5 ноября, главными оппонентами стали Камала Харрис и Дональд Трамп. Американская пресса уже отдала победу республиканцу. Сам он тоже заявил, что выиграл выборы и зарёкся не начинать войн, а вместо этого заканчивать уже идущие конфликты. Ранее стало известно, что Харрис и действующий президент США Джо Байден позвонят Трампу, чтобы поздравить его с успехом.

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ТАСС / Alex Brandon

Юрий Лысенко
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