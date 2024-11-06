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6 ноября, 18:26

Харрис поздравит по телефону Трампа и выступит перед американцами

NBC: Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу и признать поражение демократов

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден намерены созвониться с лидирующим на выборах республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

Харрис якобы будет звонить Трампу, чтобы поздравить его с победой. Также она намерена выступить с речью перед американцами и официально признать своё поражение. Сейчас, по данным телеканала, Харрис как раз готовит своё выступление, которое может состояться уже через несколько часов.

«Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение Дональду Трампу на президентских выборах в 18:00 (23:00 по Гринвичу) в среду»,уточняет Reuters.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. СМИ уже сообщили, что бывший президент опережает соперницу. Сам республиканец также заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их. Окончательные итоги выборов президента США будут известны в январе следующего года, тогда же состоится инаугурация нового главы Белого дома. В Кремле уже заявили, что политика России не изменится, в частности речь идёт о проведении спецоперации.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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