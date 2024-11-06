Харрис поздравит по телефону Трампа и выступит перед американцами

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден намерены созвониться с лидирующим на выборах республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC , ссылаясь на свои источники.

Харрис якобы будет звонить Трампу, чтобы поздравить его с победой. Также она намерена выступить с речью перед американцами и официально признать своё поражение. Сейчас, по данным телеканала, Харрис как раз готовит своё выступление, которое может состояться уже через несколько часов.