Песков раскрыл, есть ли у России план действий по Украине, если изменится риторика США

Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей — таков план действий даже на случай изменения риторики США после прошедших выборов президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«План действия есть, он реализуется. Мы проводим специальную военную операцию и будем её проводить до достижения всех поставленных целей», — сказал он журналистам после выступления на марафоне «Знание. Первые».