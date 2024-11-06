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6 ноября, 15:25

Песков раскрыл, есть ли у России план действий по Украине, если изменится риторика США

Песков: Россия будет проводить СВО до достижения всех поставленных целей

Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей — таков план действий даже на случай изменения риторики США после прошедших выборов президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«План действия есть, он реализуется. Мы проводим специальную военную операцию и будем её проводить до достижения всех поставленных целей», — сказал он журналистам после выступления на марафоне «Знание. Первые».

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. СМИ уже сообщили, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец также заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их. Кстати, ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания на пост президента он «в ту же ночь» позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и в течение суток добьётся мира на Украине.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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