Ключевые американские телеканалы и СМИ объявили о победе Трампа на выборах президента США

Крупнейшие американские телеканалы и СМИ ещё до подведения официальных итогов объявили о победе Дональда Трампа на выборах президента США. По данным агентства Associated Press, кандидат от Республиканской партии набрал 277 голосов выборщиков, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает только 224 голоса.

О том, что Дональд Трамп побеждает в президентской гонке, сообща.т газета New York Times, агентство Reuters и телеканал CBS со ссылкой на прогноз компании Edison Research. По их данным, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у Трампа достаточно голосов, чтобы выиграть выборы.

Дональд Трамп избран новым президентом США после серии побед в колеблющихся штатах, следует из прогноза телеканала NBC, который ранее воздерживался от окончательных оценок.