«Прикажите признать победу РФ»: Опубликовано обращение российских военных к Трампу

«Мистер Трамп, прикажите Зеленскому сегодня же сложить оружие и признать победу России, иначе мы и дальше продолжим достигать цели СВО, и уж поверьте, достигнем. Зеленскому не верьте, он уже несколько лет много чего обещает, но так ничего и не достиг. Ну а мы-то уж точно Make Russia Great Again!», — заявил боец на видео, которое публикует SHOT.