«Прикажите признать победу РФ»: Опубликовано обращение российских военных к Трампу
Российские военные обратились к Трампу после победы на выборах президента США
Российские военные обратились к Дональду Трампу, одерживающему победу на выборах президента США. Бойцы ВС РФ посоветовали ему не верить Владимиру Зеленскому и, перефразировав слоган выборной кампании Трампа, напомнили, что Россия точно будет великой.
«Мистер Трамп, прикажите Зеленскому сегодня же сложить оружие и признать победу России, иначе мы и дальше продолжим достигать цели СВО, и уж поверьте, достигнем. Зеленскому не верьте, он уже несколько лет много чего обещает, но так ничего и не достиг. Ну а мы-то уж точно Make Russia Great Again!», — заявил боец на видео, которое публикует SHOT.
Российские военные обратились к Дональду Трампу. Видео © SHOT
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. СМИ уже сообщили, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец также заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их. Кстати, ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания на пост президента он «в ту же ночь» позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и в течение суток добьётся мира на Украине.