Политолог дал прогноз, сдержит ли Трамп обещание о звонке Путину
Политолог Шатилов не исключил, что Трамп может пойти даже на встречу с Путиным
Матрёшки с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа. Обложка © ТАСС / AP
Дональд Трамп — человек прагматичный, поэтому он вполне может в ближайшее время позвонить президенту России Владимиру Путину, как и обещал в случае победы на выборах американского лидера. Об этом в беседе с Life.ru заявил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов.
«Я бы не исключал такой коммуникации, как звонок Трампа Владимиру Путину. Тем более что Трамп — прагматик. Если нужно позвонить Путину, он позвонит. У него ничего нет против ни России, ни Владимира Путина. Но при этом не менее жёстко, а может быть, ещё более жёстко, чем предыдущая администрация, он будет отстаивать интересы США. Как говорится, ничего личного — только бизнес, потому что он человек бизнесовый и поэтому ориентирован прежде всего на собственный, в данном случае США, успех», — отметил эксперт.
По его мнению, для достижения этого успеха Трамп готов пойти на любые виды коммуникации — вплоть до личной встречи. Другое дело, что он всё равно будет занимать жёсткую позицию в плане отстаивания интересов Запада, причём по всем вопросам: Украине, Ближнему Востоку, Китаю.
«Нашему руководству стоит учитывать, что при всём обаянии Трампа и умении выстраивать коммуникации за этим скрывается очень хитрый, мудрый и опасный конкурент и противник, который политику превратил в бизнес», — заключил политолог.
Напомним, Дональд Трамп ещё до начала выборов заявлял, что в случае переизбрания на пост президента США он «в ту же ночь» позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и в течение суток добьётся мира на Украине. В Кремле уже заявили, что президент России открыт для диалога и готов побеседовать с Трампом, если тот решит позвонить российскому лидеру, как обещал сделать в случае своего триумфа.