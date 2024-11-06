Политолог дал прогноз, сдержит ли Трамп обещание о звонке Путину

Дональд Трамп — человек прагматичный, поэтому он вполне может в ближайшее время позвонить президенту России Владимиру Путину, как и обещал в случае победы на выборах американского лидера. Об этом в беседе с Life.ru заявил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов.

«Я бы не исключал такой коммуникации, как звонок Трампа Владимиру Путину. Тем более что Трамп — прагматик. Если нужно позвонить Путину, он позвонит. У него ничего нет против ни России, ни Владимира Путина. Но при этом не менее жёстко, а может быть, ещё более жёстко, чем предыдущая администрация, он будет отстаивать интересы США. Как говорится, ничего личного — только бизнес, потому что он человек бизнесовый и поэтому ориентирован прежде всего на собственный, в данном случае США, успех», — отметил эксперт.