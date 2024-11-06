России не стоит надеяться и радоваться новому президенту США Дональду Трампу. «Новый старый» хозяин Белого дома на самом деле «смертельно опасен». Так Life.ru заявило виртуальное воплощение основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Нейро-Жириновский рассказал о результатах выборов президента США. Видео Предоставлено Life.ru

«Это не Трамп выиграл, это проиграли гнойные американские демократы! Да они уже достали Америку и замучили весь остальной мир своей подлостью, лицемерием, тупостью и моральными извращениями! Но знаете, я очень разочарован, ведь эту победу Трамп отнял у России!» — заявил нейро-Жириновский.

По мнению нейронной копии, именно Россия смогла открыть глаза миру на «слабость и гниль» Штатов. Дональд Трамп же сейчас пришёл на пост президента, как на всё готовое.

«Президент США знает, что за ним теперь должок, а быть кредитором Трампа смертельно опасно. Так что Россия, помни: нельзя расслабляться!», — заключил Жириновский.