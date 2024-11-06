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6 ноября, 16:03

«Гнойные американские демократы проиграли»: Нейро-Жириновский в своём стиле оценил победу Трампа

Нейро-Жириновский: Россия не должна расслабляться после победы Трампа на выборах

России не стоит надеяться и радоваться новому президенту США Дональду Трампу. «Новый старый» хозяин Белого дома на самом деле «смертельно опасен». Так Life.ru заявило виртуальное воплощение основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Нейро-Жириновский рассказал о результатах выборов президента США. Видео Предоставлено Life.ru

«Это не Трамп выиграл, это проиграли гнойные американские демократы! Да они уже достали Америку и замучили весь остальной мир своей подлостью, лицемерием, тупостью и моральными извращениями! Но знаете, я очень разочарован, ведь эту победу Трамп отнял у России!» — заявил нейро-Жириновский.

По мнению нейронной копии, именно Россия смогла открыть глаза миру на «слабость и гниль» Штатов. Дональд Трамп же сейчас пришёл на пост президента, как на всё готовое.

«Президент США знает, что за ним теперь должок, а быть кредитором Трампа смертельно опасно. Так что Россия, помни: нельзя расслабляться!», — заключил Жириновский.

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Согласно предварительным итогам, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то будет главой страны два срока, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США. Республиканец уже объявил себя победителем, не став дожидаться окончательного подсчёта голосов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Ольга Годуненко
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