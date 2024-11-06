«Погано!» Украинцы с ужасом восприняли победу Трампа на выборах в США
УНИАН: Жители Киева не верят, что Трамп закончит конфликт на Украине
Жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на выборах в США. Они не верят, что республиканец сможет завершить конфликт, и считают, что Украина должна думать о своей внутренней политике, а не смотреть на выборы за океаном.
Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Видео © Telegram / «УНИАН»
«Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Те, кто согласились пообщаться, относятся к победе Трампа или скептически, или с ужасом», — пришло к выводу агентство УНИАН после уличного опроса граждан.
На кадрах киевляне говорят, что для Украины всё разворачивается «погано». И хотя почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт, некоторые жители настроены оптимистично. При этом большинство отмечают, что закончить СВО по силам только президенту РФ Владимиру Путину.
Тем временем в Раде попросили республиканца оторваться от ликования и отменить приказ Зеленского. Замглавы украинского парламента призвал Трампа помочь провести выборы в Верховную Раду. Сами парламентарии сделать этого не могут из-за запрета, вызванного военным положением.
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