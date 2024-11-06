«‎Погано!» Украинцы с ужасом восприняли победу Трампа на выборах в США

Жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на выборах в США. Они не верят, что республиканец сможет завершить конфликт, и считают, что Украина должна думать о своей внутренней политике, а не смотреть на выборы за океаном.

Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Видео © Telegram / «УНИАН»

«Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Те, кто согласились пообщаться, относятся к победе Трампа или скептически, или с ужасом», — пришло к выводу агентство УНИАН после уличного опроса граждан.

На кадрах киевляне говорят, что для Украины всё разворачивается «‎погано». И хотя почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт, некоторые жители настроены оптимистично. При этом большинство отмечают, что закончить СВО по силам только президенту РФ Владимиру Путину.