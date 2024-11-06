В Раде попросили Трампа оторваться от ликования и отменить приказ Зеленского

«К сожалению, мы в Верховной Раде не можем измениться, как они (Конгресс), но мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов к ним», – сказал Корниенко во время форума.