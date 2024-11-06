В Раде попросили Трампа оторваться от ликования и отменить приказ Зеленского
Нардеп Корниенко просит Трампа помочь провести выборы в Верховной Раде
Здание Верховной Рады. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karas Uiliia
Замглавы украинского парламента Александр Корниенко призвал Дональда Трампа, отвоевавшего у Камалы Харрис кресло президента США, помочь провести выборы в Верховную Раду. Сами парламентарии сделать этого не могут из-за запрета, вызванного военным положением.
«К сожалению, мы в Верховной Раде не можем измениться, как они (Конгресс), но мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов к ним», – сказал Корниенко во время форума.
Киевский нардеп отметил, что сперва для этого Трампу необходимо покончить с конфликтом, поскольку из-за военного положения выборы на Украине не проводят.
Трампа ещё даже президентом официально не называют, а на Украине уже пытаются выяснить, как и что лучше просить у этого политика. Владимир Зеленский одним из первых подсуетился с поздравлением, выкатив для американского политика хвалебный текст с призывом поддерживать Киев всем Конгрессом. Однако украинский политик беспокоится, что вся поддержка при Трампе может быть заметно урезана. Оно и немудрено, ведь Банковая сплошь и рядом твердит о войне, а Трамп прямым текстом говорит о мире. Киевский режим — бездонный колодец, которому мало «монетки на счастье», он требует и будет требовать с каждым разом больше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что Трамп, будучи бизнесменом, не станет терпеть такое «попрошайничество».