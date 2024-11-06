Пульты, кола и лак для волос: Странные привычки президента США Дональда Трампа, от которых мороз по коже
По предварительным данным, в ходе голосования Трамп стал лидером, и его уже окрестили новым президентом США. Но что мы знаем про человека, обещающего остановить войны? Рассказываем жуткие привычки президента Америки.
За время президентства Дональда Трампа мир узнал много и о его причудах. Эти особенности характера и привычки стали объектом насмешек и любопытства, подчёркивая непохожесть политика на других президентов. Рассказываем про самые жуткие привычки кандидата в президенты США, от которых мороз по коже.
1. Табу на пульт от телевизора
Почему Трамп никому не позволяет трогать пульт от телевизора? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realdonaldtrump
Как сообщали коллеги экс-президента США Дональда Трампа, политик очень ревниво относится к пультам от телевизоров в Белом доме. Рассказывали, что он не разрешает никому их касаться. Исключение: он сам и сотрудники техподдержки.
2. Гигиена или ОКР
Также известно, что кандидат в президенты США очень щепетилен в вопросах гигиены: политик часто моет руки, опасаясь микробов и инфекций.
3. Любовь к фастфуду и кока-коле
Странные привычки Дональда Трампа. Фото © ТАСС / AP
Дональд Трамп, как настоящий американец, очень любит фастфуд и газировку. По словам тех, кто проводил с экс-президентом много времени в Белом доме, республиканец может выпить до 12 банок диетической колы в день.
4. Фетиш на ванные комнаты
Ещё одна странность кандидата в президенты США Дональда Трампа. Когда он был действующим лидером государства, то обожал показывать гостям ванные Белого дома, демонстрируя их роскошь.
5. Перестановка как стиль жизни
Очередная странная привычка Трампа связана с его понятием уюта и комфорта. Как оказалось, экс-президент США постоянно переставляет вещи. Неважно, деньги это, бумажки или даже напитки — он обязательно должен их передвинуть с места на место. Что это — тяга к переменам или проблемы с психикой?
6. Жажда славы
Президент США Дональд Трамп: 8 странных привычек. Фото © ТАСС / EPA
Трампа очень расстраивает, если его имя долго не появляется в заголовках газет и таблоидов. Как-то «Нью-Йорк Таймс» писала, что отсутствие имени президента США в новостях вызывает у него сильное беспокойство. Один из бывших советников республиканца даже сказал, что Трамп чувствует себя некомфортно, если о нём не говорят на главных каналах и не пишут в прессе.
7. Любовь к лаку для волос
Трамп также известен уникальной причёской, которую считает своей визитной карточкой. И не зря! Во время президентства в СМИ её называли самой узнаваемой стрижкой планеты. Потому Трамп очень щепетилен и всегда следит за укладкой, боясь, как бы ветер её не испортил. Отсюда вытекает ещё одна привычка республиканца — выливать на себя тонну лака для волос.
8. Вечный недосып
Сколько спит президент США Трамп в день? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realdonaldtrump
Несмотря на напряжённый график, известно, что Дональд Трамп спит всего 3–4 часа в день. Позволяет ли такое малое количество сна кандидату в президенты США мыслить ясно? Или это специальная мера, чтобы уставший мозг постоянно выдавал «гениальные» идеи?
Напомним, что 5 ноября состоялись выборы президента США. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, а её соперником был республиканец Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Однако сам Дональд Трамп уже объявил себя победителем президентской гонки. Политик также заявил, что планирует положить конец всем войнам, а не развязывать новые и что хотел бы вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным, если победит на выборах. Что ж, посмотрим, какие слова кандидата в президенты США окажутся правдой, а какие были всего лишь частью его политической кампании.
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm