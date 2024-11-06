Пульты, кола и лак для волос: Странные привычки президента США Дональда Трампа, от которых мороз по коже

За время президентства Дональда Трампа мир узнал много и о его причудах. Эти особенности характера и привычки стали объектом насмешек и любопытства, подчёркивая непохожесть политика на других президентов. Рассказываем про самые жуткие привычки кандидата в президенты США, от которых мороз по коже.

1. Табу на пульт от телевизора

Почему Трамп никому не позволяет трогать пульт от телевизора? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realdonaldtrump

Как сообщали коллеги экс-президента США Дональда Трампа, политик очень ревниво относится к пультам от телевизоров в Белом доме. Рассказывали, что он не разрешает никому их касаться. Исключение: он сам и сотрудники техподдержки.

2. Гигиена или ОКР

Также известно, что кандидат в президенты США очень щепетилен в вопросах гигиены: политик часто моет руки, опасаясь микробов и инфекций.

3. Любовь к фастфуду и кока-коле

Странные привычки Дональда Трампа. Фото © ТАСС / AP

Дональд Трамп, как настоящий американец, очень любит фастфуд и газировку. По словам тех, кто проводил с экс-президентом много времени в Белом доме, республиканец может выпить до 12 банок диетической колы в день.

4. Фетиш на ванные комнаты

Ещё одна странность кандидата в президенты США Дональда Трампа. Когда он был действующим лидером государства, то обожал показывать гостям ванные Белого дома, демонстрируя их роскошь.

5. Перестановка как стиль жизни

Очередная странная привычка Трампа связана с его понятием уюта и комфорта. Как оказалось, экс-президент США постоянно переставляет вещи. Неважно, деньги это, бумажки или даже напитки — он обязательно должен их передвинуть с места на место. Что это — тяга к переменам или проблемы с психикой?

6. Жажда славы

Президент США Дональд Трамп: 8 странных привычек. Фото © ТАСС / EPA

Трампа очень расстраивает, если его имя долго не появляется в заголовках газет и таблоидов. Как-то «Нью-Йорк Таймс» писала, что отсутствие имени президента США в новостях вызывает у него сильное беспокойство. Один из бывших советников республиканца даже сказал, что Трамп чувствует себя некомфортно, если о нём не говорят на главных каналах и не пишут в прессе.

7. Любовь к лаку для волос

Трамп также известен уникальной причёской, которую считает своей визитной карточкой. И не зря! Во время президентства в СМИ её называли самой узнаваемой стрижкой планеты. Потому Трамп очень щепетилен и всегда следит за укладкой, боясь, как бы ветер её не испортил. Отсюда вытекает ещё одна привычка республиканца — выливать на себя тонну лака для волос.

8. Вечный недосып

Сколько спит президент США Трамп в день? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realdonaldtrump

Несмотря на напряжённый график, известно, что Дональд Трамп спит всего 3–4 часа в день. Позволяет ли такое малое количество сна кандидату в президенты США мыслить ясно? Или это специальная мера, чтобы уставший мозг постоянно выдавал «гениальные» идеи?