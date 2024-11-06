Трамп, Маск и IQ: самые горячие мемы о выборах президента США, которые обсуждают в России
Выборы в США снова в центре внимания россиян — Трамп, Харрис и миллиардеры вдохновили соцсети на поток мемов. Life.ru делится самыми смешными.
Ну, казалось бы, где Россия, а где выборы президента США? Но мы все видим, как сильно волнует политическая судьба Трампа и Харрис весь мир. Сейчас, когда уже известно, что миллиардер снова станет президентом, весь Интернет заполонили мемы про Трампа. Life.ru собрал 10 самых забавных. Начнём с того, что готовиться к объявлению результатов в Сети начали заранее.
Фото © Telegram / mamayavtelege
У главного сторонника Трампа, Илона Маска, тоже было что добавить в огонь. Вот на графике он понятно показывает, как распределились сторонники кандидатов в президенты по их уровню IQ.
Маск и Трамп: как миллиардеры реагируют на выборы. Фото © X / elonmusk
А вот демократы заранее решили, как они будут отмечать результаты выборов. Если победит Камала — пить будут шампанское. Если Трамп...
Трамп, мемы и Россия: что обсуждают в Сети. Фото © Telegram / mamayavtelege
Также пользователи соцсетей вспоминают, что, скорее всего, недалёк тот день, когда международное сообщество снова будет винить Россию в том, что выиграл Трамп.
Почему россияне так волнуются за Трампа? Фото © Telegram / mamayavtelege
Также активно шутят о том, что в России так активно обсуждают выборы президента США, будто россияне сами участвуют в этих выборах. Ну а кто запретит!?
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Учитывая, что Трамп побеждает уже во второй раз, отделаться от ощущения, что мы это уже где-то видели, не получится. Да и зачем?
Американские выборы глазами соцсетей: главные шутки. Фото © Telegram / botcharov
Не то чтобы мем, но японцы опять отличились. Вот как выборы в Штатах освещали на их ТВ. Впрочем, ничего нового.
Life.ru показывает лучшие мемы про выборы в США. Видео © Telegram / botcharov
Судя по всему, Симпсоны впервые не угадали... Или нам следует ждать следующих выборов?
Трамп снова президент? Интернет взорвали мемы. Фото © X / kirawontmiss
Но шутки в сторону, судя по всему, мир не устанет обсуждать американские выборы и снова шутить о Трампе. А мы наблюдаем с интересом — ведь веселье только начинается! Ведь Кремль уже отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США, где победил Трамп. Шутка, которая стала реальностью.
Скриншоты © Telegram / doveoftheworld, v_bonya, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm
Пока в США ещё обсуждают итоги выборов, российские звёзды уже вовсю отмечают победу Дональда Трампа. Виктория Боня признаётся, что ей этой ночью даже снился новый президент, а Наталья Штурм настолько прониклась духом перемен, что, кажется, уснула в мерче с символикой Трампа. Яна Рудковская тоже не осталась в стороне и обращается к «Трампушке» с пожеланием не подвести её ожидания.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP, AP, © Freepik