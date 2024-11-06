Трамп, Маск и IQ: самые горячие мемы о выборах президента США, которые обсуждают в России

Ну, казалось бы, где Россия, а где выборы президента США? Но мы все видим, как сильно волнует политическая судьба Трампа и Харрис весь мир. Сейчас, когда уже известно, что миллиардер снова станет президентом, весь Интернет заполонили мемы про Трампа. Life.ru собрал 10 самых забавных. Начнём с того, что готовиться к объявлению результатов в Сети начали заранее.

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У главного сторонника Трампа, Илона Маска, тоже было что добавить в огонь. Вот на графике он понятно показывает, как распределились сторонники кандидатов в президенты по их уровню IQ.

Маск и Трамп: как миллиардеры реагируют на выборы. Фото © X / elonmusk

А вот демократы заранее решили, как они будут отмечать результаты выборов. Если победит Камала — пить будут шампанское. Если Трамп...

Трамп, мемы и Россия: что обсуждают в Сети. Фото © Telegram / mamayavtelege

Также пользователи соцсетей вспоминают, что, скорее всего, недалёк тот день, когда международное сообщество снова будет винить Россию в том, что выиграл Трамп.

Почему россияне так волнуются за Трампа? Фото © Telegram / mamayavtelege

Также активно шутят о том, что в России так активно обсуждают выборы президента США, будто россияне сами участвуют в этих выборах. Ну а кто запретит!?

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Учитывая, что Трамп побеждает уже во второй раз, отделаться от ощущения, что мы это уже где-то видели, не получится. Да и зачем?

Американские выборы глазами соцсетей: главные шутки. Фото © Telegram / botcharov

Не то чтобы мем, но японцы опять отличились. Вот как выборы в Штатах освещали на их ТВ. Впрочем, ничего нового.

Life.ru показывает лучшие мемы про выборы в США. Видео © Telegram / botcharov

Судя по всему, Симпсоны впервые не угадали... Или нам следует ждать следующих выборов?

Трамп снова президент? Интернет взорвали мемы. Фото © X / kirawontmiss

Но шутки в сторону, судя по всему, мир не устанет обсуждать американские выборы и снова шутить о Трампе. А мы наблюдаем с интересом — ведь веселье только начинается! Ведь Кремль уже отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США, где победил Трамп. Шутка, которая стала реальностью.

Скриншоты © Telegram / doveoftheworld, v_bonya, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm