Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 11:36

Трамп, Маск и IQ: самые горячие мемы о выборах президента США, которые обсуждают в России

Выборы в США снова в центре внимания россиян — Трамп, Харрис и миллиардеры вдохновили соцсети на поток мемов. Life.ru делится самыми смешными.

Ну, казалось бы, где Россия, а где выборы президента США? Но мы все видим, как сильно волнует политическая судьба Трампа и Харрис весь мир. Сейчас, когда уже известно, что миллиардер снова станет президентом, весь Интернет заполонили мемы про Трампа. Life.ru собрал 10 самых забавных. Начнём с того, что готовиться к объявлению результатов в Сети начали заранее.

Фото © Telegram / mamayavtelege

Фото © Telegram / mamayavtelege

У главного сторонника Трампа, Илона Маска, тоже было что добавить в огонь. Вот на графике он понятно показывает, как распределились сторонники кандидатов в президенты по их уровню IQ.

Маск и Трамп: как миллиардеры реагируют на выборы. Фото © X / elonmusk

Маск и Трамп: как миллиардеры реагируют на выборы. Фото © X / elonmusk

А вот демократы заранее решили, как они будут отмечать результаты выборов. Если победит Камала — пить будут шампанское. Если Трамп...

Трамп, мемы и Россия: что обсуждают в Сети. Фото © Telegram / mamayavtelege

Трамп, мемы и Россия: что обсуждают в Сети. Фото © Telegram / mamayavtelege

Также пользователи соцсетей вспоминают, что, скорее всего, недалёк тот день, когда международное сообщество снова будет винить Россию в том, что выиграл Трамп.

Почему россияне так волнуются за Трампа? Фото © Telegram / mamayavtelege

Почему россияне так волнуются за Трампа? Фото © Telegram / mamayavtelege

Также активно шутят о том, что в России так активно обсуждают выборы президента США, будто россияне сами участвуют в этих выборах. Ну а кто запретит!?

Фото © Telegram / botcharov

Фото © Telegram / botcharov

Учитывая, что Трамп побеждает уже во второй раз, отделаться от ощущения, что мы это уже где-то видели, не получится. Да и зачем?

Американские выборы глазами соцсетей: главные шутки. Фото © Telegram / botcharov

Американские выборы глазами соцсетей: главные шутки. Фото © Telegram / botcharov

Не то чтобы мем, но японцы опять отличились. Вот как выборы в Штатах освещали на их ТВ. Впрочем, ничего нового.

Life.ru показывает лучшие мемы про выборы в США. Видео © Telegram / botcharov

Судя по всему, Симпсоны впервые не угадали... Или нам следует ждать следующих выборов?

Трамп снова президент? Интернет взорвали мемы. Фото © X / kirawontmiss

Трамп снова президент? Интернет взорвали мемы. Фото © X / kirawontmiss

Но шутки в сторону, судя по всему, мир не устанет обсуждать американские выборы и снова шутить о Трампе. А мы наблюдаем с интересом — ведь веселье только начинается! Ведь Кремль уже отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США, где победил Трамп. Шутка, которая стала реальностью.

Скриншоты © Telegram / doveoftheworld, v_bonya, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

Скриншоты © Telegram / doveoftheworld, v_bonya, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

Пока в США ещё обсуждают итоги выборов, российские звёзды уже вовсю отмечают победу Дональда Трампа. Виктория Боня признаётся, что ей этой ночью даже снился новый президент, а Наталья Штурм настолько прониклась духом перемен, что, кажется, уснула в мерче с символикой Трампа. Яна Рудковская тоже не осталась в стороне и обращается к «Трампушке» с пожеланием не подвести её ожидания.

Пушков объяснил, почему Трамп не может по-быстрому отменить санкции против России
Пушков объяснил, почему Трамп не может по-быстрому отменить санкции против России
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP, AP, © Freepik

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Дональд Трамп
  • Выборы в США
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar