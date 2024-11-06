Месяц Скорпиона: Что ждёт Россию и мир — в гороскопе Тамары Глобы на ноябрь 2024 года

Ноябрь — время глубоких изменений. Как сама природа меняет своё лицо, готовясь к зимнему покою, так и мы переживаем время переоценки и трансформации. Знаменитый астролог делится своими предсказаниями на ноябрь 2024 года: каким будет этот месяц для России и мира? Чего ожидать в личной жизни, здоровье и общественной сфере? Разбираемся вместе.

Скорпион — главный игрок ноября

Что предсказывает Тамара Глоба на ноябрь 2024 года? Фото © Freepik

Это знак зодиака, управляемый Марсом и Плутоном, силами перемен и преобразования. Ноябрь, как месяц под знаком Скорпиона, несёт мощную энергетику, которая будет подталкивать нас к переосмыслению своих приоритетов и освобождению от всего лишнего. Влияние этих планет затронет каждого из нас, призывая проявить решительность и силу воли, чтобы пройти через этот эмоционально насыщенный период.

Со слов астролога Тамары Глобы, этот месяц потребует от всех нас решимости, смелости и готовности к внутренней работе. Время сворачивать старые проекты, избавляться от ненужных отношений, делать выбор в пользу тех вещей, которые действительно важны. Это период, когда изменения касаются не только каждого из нас, но и целых государств и обществ.

Россия и мир: ноябрьские изменения

Ноябрь под знаком Скорпиона: чего ожидать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Coffeemill

Ноябрь окажется насыщенным месяцем на международной арене. Европа продолжит переживать волнения — политическая ситуация будет колебаться, возможны серьёзные перемены в сфере международных отношений. Старые договорённости начнут разрушаться, открывая дорогу новым альянсам и сотрудничествам.

Влияние Скорпиона будет ощущаться и в России — Тамара Глоба предсказывает перемены в общественных настроениях и политической жизни. Возможно, мы увидим появление новых лидеров и смену некоторых ключевых фигур. Экономика также может столкнуться с вызовами, требующими пересмотра подходов и стратегий. Конец месяца принесёт рост социальной напряжённости — но вместе с этим и шансы на обновление.

Энергия Марса и Плутона: как заботиться о себе в ноябре

Астрологические прогнозы на ноябрь 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Danti

Ноябрьская энергетика, насыщенная влиянием Марса и Плутона, может отразиться на нашем здоровье и эмоциональном состоянии. Этот месяц — о борьбе с внутренними страхами и комплексами, и не всегда этот процесс проходит безболезненно. Марс принесёт вспышки агрессии и напряжения, поэтому важно учиться контролировать свои эмоции и направлять энергию в конструктивное русло.

Эмоциональная перегрузка, ослабленный иммунитет — это возможные риски ноября. В первую и последнюю декады месяца стоит уделить особое внимание своему самочувствию: избегать стрессов, больше отдыхать, не втягиваться в конфликты. Ноябрь — это время, когда нужно помнить, что забота о себе — это не прихоть, а необходимость.

Опасные дни ноября: когда проявить осторожность

Энергия Скорпиона в ноябре: советы и предостережения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Raduly

Тамара Глоба выделила несколько дней, когда нужно быть особенно внимательными и осторожными. В эти дни повышаются риски конфликтов, аварий и ошибок, которые могут привести к негативным последствиям. Речь идёт о 3, 4, 5, 7, 9 (вторая половина дня), 10 (первая половина дня), 11, 14, 17, 18, 20 (вечер), 22, 24, 25, 27 (вечер) и 28 (середина дня) ноября. В эти даты стоит воздержаться от принятия важных решений, не рисковать и избегать любых неоправданных действий. Скорпион — знак страстный и не всегда предсказуемый, и в такие дни лучше оставаться в стороне от всего, что может вызвать ненужные сложности.

Как использовать энергию Скорпиона во благо

Как ноябрь 2024 года изменит Россию и мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Но ноябрь — это не только сложное время, полное вызовов. Энергия Скорпиона, если использовать её правильно, может стать мощным двигателем для положительных изменений. Тамара Глоба рекомендует направить эту силу на избавление от всего, что тянет нас назад: от ненужных вещей, старых обид и зависимостей. Этот месяц прекрасно подходит для самоанализа и глубоких размышлений, для укрепления отношений с близкими.

Сексуальная энергия Скорпиона также будет ощущаться особенно остро в ноябре — это хорошее время для установления глубоких и значимых связей. Но важно помнить: Скорпион не терпит фальши и обмана. Только честные и открытые отношения могут принести настоящее удовлетворение.

Что нас ждёт в ноябре 2024

Ноябрь под знаком зодиака Скорпион: какие трудности ждут всех? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Deemerwha studio