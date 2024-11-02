Растущая Луна с 2 по 15 ноября: Чего нельзя делать до полнолуния и как притянуть удачу

Период растущей Луны считается особенным временем, когда космос словно подталкивает нас к активным действиям, новым начинаниям и смелым решениям. Астрологи говорят, что это время идеально для постановки целей: сейчас важно ясно сформулировать свои желания и не бояться трудностей. Энергия растущей Луны способствует движению вперёд, вдохновляя нас на уверенные шаги и новые открытия.

Растущая Луна с 2 по 15 ноября: общие рекомендации

Что нужно делать во время растущей Луны? Действовать и браться за новые проекты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

В этот период удача сопутствует тем, кто решается на активные действия, будь то продвижение по работе, обучение, начало спортивных тренировок или личные проекты. Творческие люди могут сорвать настоящий куш, в это время обеспечен мощный приток вдохновения, который раскроет потенциал. С каждым днём Луна «растёт» — и ваша энергия вместе с ней.

Сила Луны поможет в постановке целей. Самое главное в этом деле — чёткость формулировки своего запроса. Не бойтесь широко мечтать. Любые самые смелые и амбициозные планы через заложенные усилия принесут желаемые плоды.

Что нельзя делать во время растущей Луны

Однако от процедур по уходу за собой следует отказаться, это не самый благоприятный период. Астрологи рекомендуют перенести любые стрижки, окрашивания волос, маникюр и педикюр, так как результат может оказаться совершенно непредсказуемым, причём не в вашу пользу. Это касается любых телесных изменений, диет и прочего. Лучше держите фокус на личностных достижениях, а всё, что касается визуальных изменений в себе, оставьте на убывающую Луну.

Лунный календарь с 2 по 15 ноября: что делать по дням

А сейчас подробнее расскажем вам про каждый день растущей Луны, чем они отличаются друг от друга, какая энергетика присутствует в конкретные лунные сутки и что можно и нельзя делать на этот момент.

2 ноября (1-е, 2-е лунные сутки) — день творческих побед

Реализуйте свои самые смелые идеи 1–2 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SuPatMaN

Один из самых благоприятных дней для раскрытия креативного потенциала и поездок. Луна будет буквально извергаться сильнейшей энергетикой, в этот день надо взяться за то, что откладывали в долгий ящик, всё обязательно получится. Финансовые сделки не заставят долго ждать успеха. Так как день заточен под штормовые импульсы, стоит отказаться от выяснений отношений, ссор и токсичного общения.

3 ноября (2-е, 3-и лунные сутки) — проведите этот день особенно

Вы однозначно проснётесь с той ноги, активность так и будет переливаться через край. Проведите этот день особенно: попробуйте себя в чём-то новом, посетите творческий мастер-класс или сходите на танцы.

4 ноября (3-и, 4-е лунные сутки) — единение с флорой и фауной

Этот день стоит провести на свежем воздухе. Полюбоваться красивыми парками, приобрести комнатное растение или рассадить уже имеющиеся. Побольше времени уделить своему домашнему питомцу или же сходить в гости к друзьям, у кого они есть.

5 ноября (4-е, 5-е лунные сутки) — постановка планов

4–5 ноября отнеситесь ответственно к своим желаниям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / eldar nurkovic

Этот день посвятите стратегическому расчёту и грамотной формулировке своих желаний. В 4-е и 5-е лунные сутки Вселенная слышит как никогда хорошо — запишите свои цели, постройте планы или составьте карту желаний. Благоприятный день разбора внутреннего я, можно сходить на сессию к психологу.

6 ноября (5-е, 6-е лунные сутки) — время для близких

Утро уже будет располагать всех окружающих на приятные разговоры. Обязательно проведите время со второй половинкой и близкими друзьями. День одарит неожиданными и свежими идеями.

7 ноября (6-е, 7-е лунные сутки) — нетипичные затеи

Эти сутки подкинут незапланированные приключения, новые знакомства и неожиданные встречи. К здоровью следует отнестись с особой внимательностью.

8 ноября (7-е, 8-е лунные сутки) — самое время что-то поменять, даже если не собирались

Вставайте и действуйте, день преподносит перемены в неожиданных областях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Прекрасный день для перестановок и перепланировок. Любая работа руками будет получаться как никогда хорошо.

9 ноября (8-е, 9-е лунные сутки) — берегите нервы

Не перегружайте психику: она сегодня особенно уязвима. Уделите время себе и своим мыслям. Это поможет восстановить силы и зарядиться энергией.

10 ноября (9-е, 10-е лунные сутки) — день семейных встреч

Получится быстро справиться с бытовыми делами и работой по дому. Благоприятно пройдут семейные встречи и посиделки с близкими людьми.

11 ноября (10-е, 11-е лунные сутки) — не останавливайтесь на половине пути

Самое время закончить начатые дела и проекты. Для построения новых планов лучше выбрать другой день, этот несёт серьёзные убытки и провалы.

12 ноября (11-е, 12-е лунные сутки) — день чудес

Приготовьтесь к неожиданным поворотам судьбы 11–12 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Karlyuk

В этот день отнеситесь к миру с максимальным пониманием и добротой, также возможны душевные излияния от знакомых. Отличает этот день от других вероятность приятных случайностей и исполнения самых заветных желаний.

13 ноября (12-е, 13-е лунные сутки) — новые начинания

Попробуйте себя в нетипичной для вас сфере, все попытки, несомненно, увенчаются успехом. В этот день вы почувствуете невероятную силу, однако если попадёте в словесные передряги, попытайтесь успокоиться и перенестись на более позитивную волну, иначе плачевные последствия придётся долго исправлять.

14 ноября (13-е, 14-е лунные сутки) — невероятный успех

Вселенная советует в 13-е и 14-е лунные сутки доделать то, что раньше вызывало затруднения. В этот день вы обязательно со всем разберётесь и быстро впитаете новые знания.

15 ноября (14-е, 15-е лунные сутки) — проявите усидчивость

14–15 ноября проведите в спокойной обстановке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Попробуйте проявить скромность и концентрацию. В этот последний перед полнолунием день будет ощущение, что это сделать невозможно, но преодолеть себя стоит.