Какие неприятности готовит новолуние в Скорпионе 1 ноября и чего нельзя делать в этот день

В пятницу, 1 ноября, нас ждёт особенное астрологическое событие — новолуние в знаке Скорпион. Это время, когда Луна откроет перед нами новые возможности и даст мощный импульс для перемен. Ноябрьское новолуние, происходящее под влиянием знака зодиака Скорпион, обещает быть интересным, мистическим и опасным одновременно. Каждого Луна заставит заглянуть вглубь себя и осознать истинные желания. Рассказываем про предстоящее новолуние подробнее.

Новолуние в Скорпионе 1 ноября: время

Когда будет новолуние в ноябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Ai

1 ноября в 15:48 по московскому времени наступит новолуние. Спутник Земли, полностью скрытый от наших глаз, будет находиться в фазе обновления, открывая период новых возможностей и начинаний. Это новолуние произойдёт в знаке зодиака Скорпион, что придаст ему особый характер.

Что означает «обновление» Луны в знаке зодиака Скорпион

Новолуние в Скорпионе 1 ноября: чего ждать? Фото © Freepik

Как рассказала Life.ru экстрасенс Аделина Панина, новолуние в Скорпионе — это один из самых энергетически заряженных периодов года. Время настоящей магии, когда каждый сам себе пророк и алхимик. Но, предостерегает эксперт, надо быть готовым увидеть свои тени и не отворачиваться от них, как мы привыкли делать это обычно.

В дни новолуния каждый из нас окажется лицом к лицу с правдой жизни. Этот момент нельзя упустить. Только когда все маски сброшены и есть возможность смотреть на мир честным взглядом, есть шанс что-то изменить. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Марс в Раке на момент новолуния 1 ноября усилит не только интуицию, но и чувствительность. Поэтому экстрасенс просит обращать внимание на то, что задевает вас сильнее, на что острее реагируете, ведь это зоны, которые могут быть потенциально для вас опасны.

Как изменится жизнь знаков зодиака после новолуния 1 ноября 2024 года

Что принесёт с собой новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года, как изменит жизнь знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

«Новолуние 1 ноября в Скорпионе усугубит текущие процессы, благодаря чему события могут начать развиваться стремительнее. Всё несущественное и ненастоящее отпадёт, мотивы и замыслы действий будут видеться яснее», — поясняет экстрасенс. И потом продолжает, говоря, что новолуние в Скорпионе 1 ноября — это хорошее время, чтобы взглянуть на мир без иллюзий.

Если у вас хватит на это смелости, то многое в вашей жизни прояснится. Вы получите преимущество и окажетесь на два шага впереди тех, кто предпочитает не замечать очевидного. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Плутон в Козероге на момент новолуния 1 ноября, как говорит Аделина Панина, преобразует энергию целых систем. «Это значит, что переменам будут подвержены общественные институты, органы власти и отдельные сообщества. Что-то устоявшееся годами может пойти на слом», — поясняет астролог.

Вместе с тем, как продолжает эксперт, Плутон обладает энергией исцеления, а это значит, что перемены будут, скорее всего, к лучшему.

Но, перед тем как это лучшее настанет, придётся пройти через разочарование. Разочарование приведёт к улучшению, обострение проблемы приведёт к новому балансу сил. Аделина Панина Экстрасенс, астролог

Что нельзя делать во время новолуния 1 ноября

Что можно и чего нельзя делать во время новолуния в Скорпионе 1 ноября. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Главный совет этих дней от экстрасенса — быть более внимательным к себе, относиться с максимальной заботой, но при этом стараться держать разум свободным и глаза открытыми. Есть ещё пара правил, чего делать во время новолуния в Скорпионе 1 ноября нельзя.

Не принимайте поспешных решений. Скорпион склонен к крайностям, поэтому принятые решения могут быть эмоциональными и нерациональными. Лучше подождать, пока эмоции утихнут, и взвесить все за и против.

Не разводите конфликты. Эмоциональная напряжённость этого периода может спровоцировать ссоры и недопонимания. Старайтесь избегать споров и конфронтации, сохраняя спокойствие и дипломатичность.

Почему в новолуние важно заботиться о себе, не паниковать и не совершать крупных покупок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Избегайте чрезмерной активности. Скорпион — знак зодиака, связанный с глубиной и трансформацией. Лучше посвятить время рефлексии, медитации, глубоким разговорам с близкими, а не активным действиям.

Не тратьте деньги на спонтанные покупки. Скорпион — символ страсти и сильных желаний. Покупки, сделанные под его влиянием в новолуние 1 ноября 2024 года, могут быть импульсивными и впоследствии принести разочарование.

Не начинайте новых проектов. Скорпион — знак зодиака, который любит всё доводить до конца. Начало новых проектов может быть непростым, так как энергетика новолуния и зодиака будет требовать от вас максимальной отдачи. И если вы не готовы, лучше подождать более благоприятного времени.