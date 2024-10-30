Щедрые Львы и чуткие Рыбы: Как знаки зодиака справляются с родительскими обязанностями

Овны очень активны, поэтому могут вдохновлять детей на новые подвиги. Тельцы много времени уделяют воспитанию наследников и совместному отдыху, стремясь при этом приучить малышей к ответственности. Об этом рассказала астролог Ирина Шалева.

В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что Близнецы могут стать друзьями для своих детей, однако они уделяют пристальное внимание вопросам образования. Раки тоже склонны к доверительным отношениям с наследниками. Самыми щедрыми родителями можно считать Львов, которые стремятся баловать малышей.

«Девы очень внимательные родители. Они ответственно относятся к воспитанию и образованию детей, стараются привить им любовь к труду, порядку и дисциплине», — отметила эксперт.

Весы — прирождённые дипломаты. Они готовы выслушать ребёнка и прийти к консенсусу. Скорпионов и Козерогов отличает требовательность. Стрельцы могут похвастаться оптимизмом. Они часто берут малышей с собой в путешествия. Водолеи демонстрируют креативность в процессе воспитания. А Рыб можно назвать самыми чуткими родителями.