Какой спорт наиболее полезен для интеллектуального развития ребёнка, объяснила психолог

Родителям, уделяющим внимание интеллектуальному развитию своих наследников, стоит отдавать детей в командные виды спорта, полагает спортивный психолог Светлана Россина. Она напомнила, что, например, в футболе защитникам приходится просчитывать тактику нападающих из команды противника.

Кроме того, полезным для интеллекта можно считать теннис, уверена собеседница телеканала «Санкт-Петербург». В свою очередь плавание необходимо для развития у ребёнка координации, пространственного мышления, понимания темпа и ритма. Единоборства же способны сформировать морально-волевые качества и научить брать на себя ответственность.

При этом родители должны участвовать в процессе прививания ребёнку желания заниматься спортом. По словам психолога, мамы и папы могут по 15 минут в день быстро ходить, бегать и прыгать с малышом, чтобы у него появился интерес к физкультуре. Дело в том, что от трёх до шести лет восприятие происходит через игру.