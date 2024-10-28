Оставайтесь собой: Бабушкам и дедушкам объяснили, как наладить отношения с внуками

У представителей старшего поколения порой не получается наладить отношения с внуками. Однако сделать это довольно просто, если соблюдать несколько условий. В частности, бабушкам и дедушкам очень важно оставаться самими собой, уверена психолог Марина Архипова.

«Если вы спокойный, тихий человек, не стоит срочно превращаться в весельчака. Если вы задорны и активны, оставайтесь таким, несмотря на статус бабушки или дедушки», — подчеркнула она в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, эксперт призвала старшее поколение отказаться от назиданий при общении с внуками. Чтобы узнать об интересах наследников, не нужно стесняться задавать вопросы. При этом можно рассказать о своих увлечениях, однако делать это следует в формате интересной истории.

Чтобы наладить отношения с внуками, бабушки и дедушки могут выбрать себе хобби как у наследников. По словам психолога, учиться новому не поздно ни в каком возрасте. Не лишним будет освоение современных технологий. При этом следует быть искренними и установить рамки дозволенного при общении.

«Обычно подростки ценят подлинность, поэтому будьте искренни в общении, для этого необязательно использовать новомодные слова», — отметила психолог.