Опрос показал, сколько россиян рассчитывают на помощь бабушек и дедушек в воспитании внуков

Чуть больше половины россиян (51%) считают, что бабушки и дедушки должны как можно больше времени проводить с внуками и помогать воспитывать их. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на результаты опроса, приуроченного ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается в России 28 октября.

При этом 35% опрошенных считают, что представители старшего поколения должны думать о себе и своей жизни, а еще 14% человек затруднились ответить. По данным ВЦИОМ, чем старше возраст респондентов, тем чаще они говорят о важности участия в воспитании бабушек и дедушек.

«Среди зумеров абсолютное большинство говорят о совместном времяпрепровождении с бабушками и дедушками — 98%, среди миллениалов показатель тоже заметно выше (92%), а вот среди старшего поколения радость общения с бабушкой или дедушкой познали примерно половина (55% в поколении оттепели)», – указано в сообщении.

Кроме того, 81% опрошенных, у которых есть несовершеннолетние дети, отмечают, что они проводят время со своими бабушками и дедушками. Представители старшего поколения приглядывают за внуками, готовят им разные блюда, гуляют, играют, провожают на кружки и на уроки в школу. Почти половина россиян (49%) ответили, что бабушки и дедушки помогают внукам в денежном плане.