Психолог дала советы одиноким бабушками и дедушкам

Пожилым людям подсказали несколько способов справиться с одиночеством. В частности, отвлечься и наполниться позитивными эмоциями поможет хобби. Это может быть любое занятие по душе, на которое раньше не хватало времени: катание на велосипеде, вязание, чтение книг или рисование. Таким советом поделилась с РИАМО психолог Елена Зеляник.

Кроме того, можно освоить новое занятие, например, научиться пользоваться интернетом или фотографировать. А ещё психолог рекомендует одиноким бабушкам и дедушкам записаться в один из центров долголетия в Москве, которых насчитывается по городу 134, и расширить круг общения.

«Можно завести домашнее животное, кошку или собаку. Животное становится членом семьи, а человек осознает свою значимость и необходимость. К тому же общение с животными снимает нервное напряжение, заряжает позитивом, а уход за ним даёт умеренную физическую нагрузку, полезную для людей в возрасте», — рассказала психолог.

Пенсионеры могут выбираться на прогулки по городу вместе с приятелями и родными. Это отличный шанс совместить физическую активность с общением, заключила Зеляник.