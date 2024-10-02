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2 октября, 12:12

Психолог дала советы одиноким бабушками и дедушкам

Психолог Зеляник: Пенсионеры могут завести животное для борьбы с одиночеством

Пожилым людям подсказали несколько способов справиться с одиночеством. В частности, отвлечься и наполниться позитивными эмоциями поможет хобби. Это может быть любое занятие по душе, на которое раньше не хватало времени: катание на велосипеде, вязание, чтение книг или рисование. Таким советом поделилась с РИАМО психолог Елена Зеляник.

Кроме того, можно освоить новое занятие, например, научиться пользоваться интернетом или фотографировать. А ещё психолог рекомендует одиноким бабушкам и дедушкам записаться в один из центров долголетия в Москве, которых насчитывается по городу 134, и расширить круг общения.

«Можно завести домашнее животное, кошку или собаку. Животное становится членом семьи, а человек осознает свою значимость и необходимость. К тому же общение с животными снимает нервное напряжение, заряжает позитивом, а уход за ним даёт умеренную физическую нагрузку, полезную для людей в возрасте», — рассказала психолог.

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Пенсионеры могут выбираться на прогулки по городу вместе с приятелями и родными. Это отличный шанс совместить физическую активность с общением, заключила Зеляник.

Если пожилой человек остался совсем один, то он может обратиться за помощью к социальному работнику. В нашей стране старики могут рассчитывать на организацию досуга, питания и медицинской помощи через специализированные учреждения.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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