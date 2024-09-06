Досуг, питание и медпомощь: Пожилым людям объяснили, куда обратиться при страхе умереть в одиночестве

Зачастую пожилые люди остаются без поддержки родственников или же сами не хотят напрягать их своими проблемами. Кроме того, у пенсионеров возникает страх умереть в одиночестве. Чтобы справиться с этой проблемой, можно обратиться в службу социальной защиты населения, рассказал геронтолог Юрий Серебрянский.

По его словам, пожилых людей обязан навещать социальный работник. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» эксперт подчеркнул, что в нашей стране старики могут рассчитывать на организацию досуга, питания и медицинской помощи через специализированные учреждения.

«То есть пожилого человека берут под опеку, а при необходимости размещают в доме социального обслуживания или в геронтологических центрах. Там организуется их досуг и питание. При необходимости они могут получать полный социальный уход», — отметил Серебрянский.