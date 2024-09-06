Досуг, питание и медпомощь: Пожилым людям объяснили, куда обратиться при страхе умереть в одиночестве
Геронтолог Серебрянский: Пожилых людей обязан навещать социальный работник
Зачастую пожилые люди остаются без поддержки родственников или же сами не хотят напрягать их своими проблемами. Кроме того, у пенсионеров возникает страх умереть в одиночестве. Чтобы справиться с этой проблемой, можно обратиться в службу социальной защиты населения, рассказал геронтолог Юрий Серебрянский.
По его словам, пожилых людей обязан навещать социальный работник. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» эксперт подчеркнул, что в нашей стране старики могут рассчитывать на организацию досуга, питания и медицинской помощи через специализированные учреждения.
«То есть пожилого человека берут под опеку, а при необходимости размещают в доме социального обслуживания или в геронтологических центрах. Там организуется их досуг и питание. При необходимости они могут получать полный социальный уход», — отметил Серебрянский.
Кроме того, пожилой человек имеет право заключить договор пожизненного содержания с иждивением. В нём указывается, что наследство пенсионера после смерти переходит лицу, которое ухаживало за ним. При этом эксперт призвал остерегаться мошенников.
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