Названы 5 продуктов – врагов для людей пожилого возраста
Диетолог Гинзбург: Чрезмерное употребление соли отбирает 10-15 лет у пожилых
Пожилым стоит скорректировать рацион питания и исключить большие дозы алкоголя, который ускоряет работу сердца и может привести к инфаркту. Об этом заявил «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Кроме того, людям в возрасте стоит отказаться от солёных продуктов. По словам специалиста, чем больше человек их ест, тем меньше живёт.
«Чрезмерное количество соли приводит к прогрессированию гипертонической болезни, которая потихоньку отбирает лет 10–15 и может как обухом по голове ударить развитием инсульта», — рассказал Гинзбург.
Ещё одна опасность кроется в продуктах с большим содержанием транжиров. Это чипсы, различные снеки и кондитерские изделия. Они также увеличивают риск развития атеросклероза. К таким же последствиям приводят красное мясо, колбасы, сосиски и сардельки.
«Если употреблять их несколько раз в день, развитие атеросклероза рискует стать очень бурным. За год произойдут такие изменения в сосудах, что могут быть инфаркты и инсульты», – предупредил диетолог.
Пожилым следует ограничить себя и в сладком. Стоит меньше есть не только конфет, тортов и мороженого, но и варенья с мёдом. Избыток сахара провоцирует развитие диабета второго типа и онкологических заболеваний. Вместо этого в рацион лучше включить сладкие фрукты и сухофрукты.
Ранее были перечислены витамины, которые защитят от депрессии людей после 50 лет. Следует пить D3, К2, В9 и В12. Они одинаково полезны и для мужчин, и для женщин и защитят не только от депрессии, но и остеопороза и развития онкологии.