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1 сентября, 20:38

Названы 5 продуктов – врагов для людей пожилого возраста

Диетолог Гинзбург: Чрезмерное употребление соли отбирает 10-15 лет у пожилых

Пожилым стоит скорректировать рацион питания и исключить большие дозы алкоголя, который ускоряет работу сердца и может привести к инфаркту. Об этом заявил «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Кроме того, людям в возрасте стоит отказаться от солёных продуктов. По словам специалиста, чем больше человек их ест, тем меньше живёт.

«Чрезмерное количество соли приводит к прогрессированию гипертонической болезни, которая потихоньку отбирает лет 10–15 и может как обухом по голове ударить развитием инсульта», — рассказал Гинзбург.

Ещё одна опасность кроется в продуктах с большим содержанием транжиров. Это чипсы, различные снеки и кондитерские изделия. Они также увеличивают риск развития атеросклероза. К таким же последствиям приводят красное мясо, колбасы, сосиски и сардельки.

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«Если употреблять их несколько раз в день, развитие атеросклероза рискует стать очень бурным. За год произойдут такие изменения в сосудах, что могут быть инфаркты и инсульты», – предупредил диетолог.

Пожилым следует ограничить себя и в сладком. Стоит меньше есть не только конфет, тортов и мороженого, но и варенья с мёдом. Избыток сахара провоцирует развитие диабета второго типа и онкологических заболеваний. Вместо этого в рацион лучше включить сладкие фрукты и сухофрукты.

Ранее были перечислены витамины, которые защитят от депрессии людей после 50 лет. Следует пить D3, К2, В9 и В12. Они одинаково полезны и для мужчин, и для женщин и защитят не только от депрессии, но и остеопороза и развития онкологии.

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freepik

Алёна Зиновьева
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