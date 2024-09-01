Названы 5 продуктов – врагов для людей пожилого возраста

Пожилым стоит скорректировать рацион питания и исключить большие дозы алкоголя, который ускоряет работу сердца и может привести к инфаркту. Об этом заявил «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Кроме того, людям в возрасте стоит отказаться от солёных продуктов. По словам специалиста, чем больше человек их ест, тем меньше живёт.

«Чрезмерное количество соли приводит к прогрессированию гипертонической болезни, которая потихоньку отбирает лет 10–15 и может как обухом по голове ударить развитием инсульта», — рассказал Гинзбург.

Ещё одна опасность кроется в продуктах с большим содержанием транжиров. Это чипсы, различные снеки и кондитерские изделия. Они также увеличивают риск развития атеросклероза. К таким же последствиям приводят красное мясо, колбасы, сосиски и сардельки.

«Если употреблять их несколько раз в день, развитие атеросклероза рискует стать очень бурным. За год произойдут такие изменения в сосудах, что могут быть инфаркты и инсульты», – предупредил диетолог.

Пожилым следует ограничить себя и в сладком. Стоит меньше есть не только конфет, тортов и мороженого, но и варенья с мёдом. Избыток сахара провоцирует развитие диабета второго типа и онкологических заболеваний. Вместо этого в рацион лучше включить сладкие фрукты и сухофрукты.