Пострадают сердце и желудок: Диетолог перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать орехи
Диетолог Разаренова призвала не употреблять орехи с сахаром
Орехи сочетаются с различными продуктами и прекрасно дополняют многие сложные блюда. Включение в рацион питания разных видов орехов способствует поддержанию здоровья, считает врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова.
Однако, по её словам, с некоторыми продуктами сочетать орехи нельзя, так как от этого может пострадать не только желудок, но и сердце. В частности, это правило касается любителей фастфуда, уточнила эксперт в интервью радио Sputnik.
«Сочетания орехов с фастфудом или высококалорийными закусками, а также с избыточно солёными блюдами влияют на вес и задерживают жидкость в организме, что плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы», — отметила диетолог.
Кроме того, врач призвала не употреблять орехи с сахаром и другими сладостями, так как это может привести к набору лишнего веса. Она также предупредила, что дневная норма потребления данного продукта не должна превышать 30 граммов, так как орехи содержат много калорий.
Ранее людям пожилого возраста объяснили, почему орехи необходимо убрать из рациона. Однако орехи и некоторые другие закуски могут помочь в процессе похудения.
Pixabay / piviso