Пострадают сердце и желудок: Диетолог перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать орехи

Орехи сочетаются с различными продуктами и прекрасно дополняют многие сложные блюда. Включение в рацион питания разных видов орехов способствует поддержанию здоровья, считает врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова.

Однако, по её словам, с некоторыми продуктами сочетать орехи нельзя, так как от этого может пострадать не только желудок, но и сердце. В частности, это правило касается любителей фастфуда, уточнила эксперт в интервью радио Sputnik.

«Сочетания орехов с фастфудом или высококалорийными закусками, а также с избыточно солёными блюдами влияют на вес и задерживают жидкость в организме, что плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы», — отметила диетолог.

Кроме того, врач призвала не употреблять орехи с сахаром и другими сладостями, так как это может привести к набору лишнего веса. Она также предупредила, что дневная норма потребления данного продукта не должна превышать 30 граммов, так как орехи содержат много калорий.