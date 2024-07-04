Диетолог назвала закуски, которые насытят и помогут похудеть

Существуют полезные альтернативные закуски, которые не только помогут насытить организм, но и дадут ему полезные витамины и микроэлементы. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ольга Редина.

"Одним из ключевых компонентов оливок является эленоловая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Это может способствовать снижению уровня сахара, улучшению чувства насыщения и похудению", — пояснила Редина.

При сбросе веса также полезно есть орехи, в которых содержится много белка, клетчатки и полезных жиров, снижающих аппетит и разгоняющих метаболизм. Правда, такие перекусы не должны превышать 30 граммов в день и их лучше вписывать в индивидуальную норму калорий. Много питательных веществ и при этом низкий гликемический индекс имеют и сухофрукты, вроде чернослива, инжира и изюма.

Овощи, если они некрахмалистые, — это полезная и вкусная закуска, помогающая сбросить вес. В качестве перекуса отлично подойдут помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редиска, сельдерей с соусом из греческого йогурта. Они помогут предотвратить переедание и насытить организм витаминами и клетчаткой.