Как сохранить зубы до старости: Секреты стоматолога

С возрастом в организме человека происходят изменения, которые затрагивают в том числе и зубы. Чтобы сохранить красивую улыбку, необходимо тщательно следить за здоровьем полости рта и исключить из рациона ряд продуктов. Советами поделилась стоматолог-терапевт, пародонтолог Виктория Чередниченко в беседе с «Газетой.ru».

В частности, у пожилых людей происходят изменения в костной ткани. Из-за этого сосуды становятся более слабыми, снижается питание тканей кислородом. Кроме того, становятся другими состав слюны и строение эмали. Всё это приводит к повышенной стираемости зубов, заболеванию дёсен и в конечном счёте потере зубов.

«Чтобы снизить риск этого, необходимо посещать врача-стоматолога минимум раз в полгода», — отметила стоматолог.

Кроме того, следует тщательнее подходить к уходовым процедурам в домашних условиях. Врач посоветовала использовать ирригатор для дополнительной чистки зубов и массажа дёсен, а также специальную пасту для дёсен, нормализации слюноотделения и восстановления баланса. Назначает такие средства исключительно стоматолог.

Поддержать здоровье зубов в пожилом возрасте можно и при помощи питания. Из рациона стоит исключить, например, сухари и орехи, так как они могут привести к сколу. Однако питаться исключительно мягкой едой тоже не надо.

«В рационе обязательно должна быть и жёсткая пища, такая как яблоки, морковь. При этом желательно не использовать откусывающие движения. Твёрдую пищу в пожилом возрасте следует есть кусочками, разрезая ножом. Это всё опять же связано с хрупкостью зубов в возрасте», — добавила Чередниченко.