Врач перечислила неочевидные симптомы разрушающихся зубов

Один из первых и достоверных признаков образования полноценной кариозной полости становится "помутнение" эмали, сообщила "Газете.ru" челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

По её словам, поражённый участок эмали выглядит пустым изнутри, тусклым и серым. Это происходит из-за того, что разрушается участок дентина "благодаря" некрозу, который "окрашивает" его в коричневый или чёрный цвет.

Если при чистке зубов рвётся нить, это может свидетельствовать об образовании острого края дефекта эмали, пломбы или коронки, о который и перетирается флосс. Насторожиться стоит и при появлении белых пятен на зубах. Они свидетельствуют о быстрой деминерализации эмали.

"При своевременном обращении к стоматологу большинство из них можно успешно устранить без использования бормашины и пломбировочного материала, а с помощью пропитывания поражённого участка специальными реминерализующими смолами, например системой ICON", — пояснила Романова.

Если дёсны кровоточат, это может свидетельствовать как о наличии пародонтита, так и о застревании пищи в труднодоступных кариозных полостях, которые находятся рядом с десной. А боли при приёме сладкого или кислого в этом случае будут говорить о том, что началось необратимое поражение тканей зуба. Едва уловимый неприятный запах изо рта может указывать на целый ворох проблем, в числе которых — тонзиллит и патологии языка. А вот неприятного вида чёрные пятна на зубах порой представляют собой всего лишь пигментированный налёт от чая, кофе и сигарет. И они исчезают после профессиональной гигиены рта.