Стоматолог назвала главный минус элайнеров

Сегодня у пациентов стоматологий есть сразу несколько вариантов, как сделать зубы более ровными и красивыми. Один из них — элайнеры. В разговоре с РИА "ФедералПресс" стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова рассказала об особенностях данной "зубной" системы.

Во-первых, существует разница между качественным и некачественным пластиком. Например, у дешёвых моделей он быстро темнеет, а у дорогих — практически не изменяет цвет.

Во-вторых, любую элайнер-систему необходимо снимать во время приёма пищи. Пациентам можно есть любую еду, но главное — не забывать надеть систему обратно, чтобы не нарушить процесс лечения.

Также пациенту обязательно выдадут ещё около четырёх пар таких же систем. Каждую необходимо относить около 14 дней, а через два месяца прийти на контрольный осмотр.

"До осмотра пациент сам контролирует весь процесс. И если, например, он носил элайнеры меньше положенных двадцати часов в сутки, его зубы не успеют принять правильное положение для следующей пары", — рассказывает специалист.

Огромным минусом элайнеров является риск появления щели между зубами. В дальнейшем это может стать необратимым состоянием. При этом каждый организм индивидуален, поэтому даже тщательно просчитанный вариант выравнивания зубов может пойти не по плану и врачам придётся остановить процесс, провести повторную диагностику и начать новый план лечения.