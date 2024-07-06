Не только конфеты: Стоматолог рассказал, какие неочевидные факторы провоцируют кариес у детей

Многие привыкли считать, что кариес у детей возникает из-за частого употребления сахара. На самом же деле причин развития проблем с зубами намного больше, и далеко не все из них очевидны. О том, какие ещё факторы влияют на возникновение и стремительное распространение кариеса, в беседе с "Газетой.ru" рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

"Что важно понимать про сахар: он служит питательной средой для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль", — отметил специалист.

Однако употребление большого количества сахара губительно для зубной эмали лишь в том случае, если человек не следит должным образом за гигиеной полости рта. Важно научить ребёнка правильно чистить зубы, причём сделать это следует как можно раньше. Ведь, как отметил Сошников, подростки 12–15 лет нередко не обладают достаточными мануальными навыками для полноценной гигиены полости рта. Их вины в этом нет, поэтому кричать и ругаться не стоит.

Другой не менее частой причиной развития кариеса является повышенная кислотность полости рта. В данной среде бактерии развиваются намного быстрее, провоцируя активное разрушение зубной эмали. Нередко похожая проблема возникает у любителей сладких газированных напитков, чрезмерно сладких соков, компотов и хлебобулочных изделий.

"Снизить кислотность можно с помощью молочных продуктов, таких как сыр и творог, которые переводят кислотно-щёлочную среду в щёлочную сторону. Полоскание или чистка рта после еды также нейтрализуют кислотную среду", — отметил стоматолог.

Также на развитие кариеса может повлиять банальная сухость во рту. В детском возрасте подобная ситуация нередко возникает, когда ребёнок не может дышать через нос из-за насморка или аденоидов. Как следствие, количество слюны во рту значительно снижается и зубы, на которых активно размножаются болезнетворные бактерии, начинают разрушаться. Кроме того, дыхание через раз негативно сказывается на развитии прикуса.

Опосредованно на состояние зубов ребёнка влияет то, какой образ жизни вела женщина в период беременности. Как отметил стоматолог, курение, употребление алкоголя и приём ряда лекарств, включая антибиотики, способствуют эрозии эмали у детей.

Со слов эксперта, укрепить зубочелюстную систему ребёнка помогает грудное вскармливание. Движения, которые воспроизводит малыш во время кормления, активизируют определённые мышцы лица и тренируют челюсть.

"При отсутствии грудного вскармливания используется кормление из бутылочек. В этом контексте существует такое понятие, как бутылочный кариес. Это явление возникает, когда ребёнку на ночь дают бутылочку со сладкой смесью. Оставшаяся сладкая смесь во рту ребёнка за ночь приводит к катастрофическим последствиям для зубов", — пояснил врач.

Также нельзя забывать о должной заботе о здоровье полости рта матери. Женщине, планирующей беременность, следует заранее явиться на профилактический приём к стоматологу и вылечить возможные проблемы, так как кариес имеет инфекционную природу и передаётся воздушно-капельным или контактным путём. Более того, у детей кариес развивается крайне быстро, поэтому важно оперативно реагировать на жалобы чада.