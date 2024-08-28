Ореховый Спас 29 августа 2024: Как избежать беды и привлечь удачу в этот день

Конец лета всегда приносит с собой ощущение завершённости и новых начинаний. Один из самых загадочных праздников православного календаря, Ореховый Спас, ежегодно отмечаемый 29 августа, воплощает в себе эту идею. Этот день связан с древними традициями и суевериями, которые наши предки передавали из поколения в поколение. Как провести его так, чтобы избежать неприятностей и обеспечить благополучие своей семьи?

Смысл праздника Ореховый Спас

Ореховый Спас 2024: что можно и нельзя делать. Фото © Freepik

Ореховый Спас, также известный как Третий Спас, — это финальный аккорд в череде летних православных праздников. Его отмечают 29 августа, и он связан с множеством важных для православного мира событий, включая перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Константинополь. Праздник вобрал в себя как духовные, так и чисто земные обычаи, которые на протяжении веков помогали людям справляться с трудностями жизни. Также про этот день рассказал Лайфу декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак: "Эта история связана с тем, как, по преданию, Господь передал одному больному царю на Восток полотно, которым он отёр свой лик и на котором появилось соответствующее изображение, изображение Всемилостивого Спаса."

Оно почиталось в древности и позднее. По разному оно истолковывалось в более поздние времена, одним из них, например, является то, что Туринская плащаница знаменитая, она является именно тем образом Всемилостивого Спаса, который дошёл до нас от древности, но это, конечно, ещё и другая история. Во всяком случае в этот день мы вспоминаем тот образ Спасителя, который часто сохранился с древних времён на многих иконах. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Традиции Орехового Спаса: что можно делать

Как провести Ореховый Спас без бед. Фото © Freepik

На Ореховый Спас всегда было принято соблюдать определённые традиции, которые помогали укрепить связь с природой и защитить свою семью от бед. Вот что можно и нужно делать в этот день: Собирать орехи. К концу августа орехи достигают своей полной зрелости, и их сбор считается хорошей приметой. Первый сорванный орех может предсказать, каким будет год: если орех спелый, ждите удачу, если гнилой — могут возникнуть проблемы. Печь хлеб и пироги. Из муки нового урожая пекли хлеба и пироги, которые затем освящались в церкви. Это символизировало благодарность за плодородный год и обещание трудиться ещё усерднее в будущем. Посетить храм. Ореховый Спас — это время, когда многие отправляются в церковь для молитвы и освящения хлеба и орехов, чтобы они приносили здоровье и достаток в дом. Приобрести холщовое изделие. В память о Нерукотворном Образе Иисуса Христа принято покупать холщовые изделия, которые, по преданию, несут с собой целебную силу. Провести вечер за праздничным ужином. Вечером вся семья собирается за столом, чтобы поделиться хлебом и орехами и обсудить планы на будущее.

В этом году этот день приходится на непостный день, то есть можно вкушать любую пищу — мясную, молочную, в отличие от сегодняшнего, который остаётся постным по церковному календарю. В этот праздничный день мы стараемся молиться Богу, те, кто имеет возможность, могут прийти на службу. В этот день можно освящать не только орехи, но и другие плоды, но массового общего освящения, как в случае с яблоками или мёдом, уже давно нет, так как эта традиция в значительной степени ушла в прошлое. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Что нельзя делать в Ореховый Спас 29 августа 2024 года

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа. Фото © Freepik

Этот день, несмотря на свою праздничность, требует особого отношения. Некоторые вещи категорически нельзя делать, чтобы не привлечь несчастья: Работать по дому. Этот день предназначен для духовного отдыха и завершения полевых работ, а не для домашних хлопот. Ссориться и ругаться. Негативные эмоции и сквернословие могут навлечь неприятности на весь год. Переедать. Хотя Успенский пост позади, стоит соблюдать умеренность за столом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Приметы на Ореховый Спас 2024 года

Приметы и традиции Орехового Спаса. Фото © Freepik

Приметы на Ореховый Спас — это отдельная глава в истории этого праздника. Многие из них напрямую связаны с природой и погодой, и вот самые интересные из них: Урожай орехов предсказывает урожай пшеницы на следующий год. Если в этом году орехов много, то и пшеница в следующем году будет в изобилии. Червивый орех — к несчастью. Если при сборе попадается червивый орех, это может стать плохим знаком. Погода: Дождь в этот день обещает тёплую осень, а улетающие журавли предвещают ранние заморозки.