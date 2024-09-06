Психолог объяснила, как молодым родителям избавиться от опеки бабушек и дедушек

Зачастую после рождения малышей у молодых людей возникает необходимость прервать связь со своими родителями, чтобы избавиться от чрезмерной опеки бабушек и дедушек не только в отношении внуков, но и детей. Как грамотно провести сепарацию, объяснила практикующий психолог и психоаналитик Мария Синицына.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru она уточнила, что сепарация, как правило, происходит постепенно, однако если родителей в жизни взрослых детей становится слишком много, то требуются незамедлительные действия. Эксперт напомнила, что у детей характер и поведение формируются ещё при жизни с родителями.

«Поэтому, когда взрослые с малых лет проявляют гиперопеку, дети автоматически становятся инфантильными. А когда ребёнок вырастает, то принимает решение либо дальше следовать такому поведению, либо учиться самостоятельности. И вот тут уже возникают трудности», — уточнила психолог.

Если родители не готовы отпускать своих детей даже после рождения внуков, значит, нужно расставлять личные границы и не перекладывать ответственность на бабушек и дедушек, уверена специалист. Кроме того, она порекомендовала разграничивать время, которое каждый проводит с малышами. При этом именно родители должны стать авторитетами для детей, а бабушки и дедушки могут их баловать.