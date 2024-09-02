Life.ru узнал у юриста, могут ли россияне пораньше уходить с работы, чтобы встретить ребёнка из школы Юрист Виноградов: ТК предусматривает сокращение рабочего дня для родителя 2 сентября, 09:13 Школьная линейка на 1 Сентября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikita Grishchenko

Ежегодно начало сентября для многих родителей становится не только радостным событием, но и тяжёлым испытанием. Например, не всех мам и пап начальство отпускает пораньше, чтобы те могли встретить ребёнка из школы. Могут ли родители официально отпроситься с работы ради такой цели, в преддверии нового учебного года Life.ru рассказал юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ, д.ю.н., профессор Вадим Виноградов.

По словам Виноградова, 93 статья Трудового кодекса предусматривает обязанность работодателя установить неполное рабочее время для одного из родителей (опекуна, попечителя) ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет) – по просьбе работника.

«Для этого нужно написать заявление работодателю об уменьшении продолжительности рабочего времени каждый день, указав пожелания по рабочему времени и необходимый срок (например, на время учебного года). Сделать это можно как при приёме на работу, так и по прошествии времени», — объяснил юрист.

При этом каждому родителю важно помнить, что зарплата будет производиться пропорционально отработанному времени или будет зависеть от выполненного объёма работ. Кстати, неполный рабочий день никак не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, трудовой стаж и другие трудовые права.

Напомним, что сегодня, 2 сентября, в школах России проходят официальные и праздничные линейки, которые посвятят первому учебному дню и началу учебного года. В Белгороде праздник также состоится. Линейки организуют внутри помещений.