В России могут дать выходной на День знаний родителям учеников 1 – 3 классов Депутат Гусев предложил сделать выходным День знаний для работающих родителей 29 августа, 06:46 Школьники в День знаний. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

В России предложили ввести ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей школьников с 1 по 3 классы. К разработке соответствующего законопроекта приступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, сообщает SHOT.

Родителям первоклашек это даст право на освобождение от работы на время участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний. Предполагается, что новая норма, закреплённая в трудовом кодексе, начнёт действовать уже с 2024 года.

Ранее сообщалось, что почти половине россиян придётся столкнуться с тратами, чтобы подготовить ребёнка к новому учебному году. Средний чек, по данным ВЦИОМ, будет составлять около 53,5 тысячи рублей.

Авторы Татьяна Миссуми