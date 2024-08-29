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В России могут дать выходной на День знаний родителям учеников 1 – 3 классов

Депутат Гусев предложил сделать выходным День знаний для работающих родителей

29 августа, 06:46
Школьники в День знаний. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Школьники в День знаний. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

В России предложили ввести ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей школьников с 1 по 3 классы. К разработке соответствующего законопроекта приступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, сообщает SHOT.

Родителям первоклашек это даст право на освобождение от работы на время участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний. Предполагается, что новая норма, закреплённая в трудовом кодексе, начнёт действовать уже с 2024 года.

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Ранее сообщалось, что почти половине россиян придётся столкнуться с тратами, чтобы подготовить ребёнка к новому учебному году. Средний чек, по данным ВЦИОМ, будет составлять около 53,5 тысячи рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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