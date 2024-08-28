Средний чек на подготовку ребёнка к школе превысил 53 тысячи рублей
ВЦИОМ: В среднем на подготовку ребёнка к школе уйдёт 53,5 тысячи рублей
Почти половине россиян придётся столкнуться с тратами, чтобы подготовить ребёнка к новому учебному году. Средний чек при этом будет составлять около 53,5 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, у 48% жителей дети или внуки обучаются или будут обучаться в школе в новом учебном году, к которому их необходимо подготовить. При этом за одного ребёнка предстоит потратить в среднем чуть более 53,5 тысяч рублей.
Дороже всего обходится униформа, включая спортивную, — почти 25 тысяч рублей, ещё 7 уйдёт на учебники, 5 — на канцелярию, 4,5 — на рюкзак, а также ещё 12 тысяч придётся потратить на разные взносы и цветы ко Дню знаний, пояснили во ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 17 августа 2024 года, в нём поучаствовали 1600 россиян.
Отдельной болью для родителей являются цветы, продавцы которых традиционно повышают цены в преддверии начала нового учебного года. В этот раз букет, с которым ваш ребёнок побежит к школьным воротам, обойдётся на 53,33% дороже, чем в прошлом году. В связи с этим флористы призывают вместо множества букетов дарить один роскошный от всего класса.
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