Флорист призвала отказаться от традиционных цветочных подношений учителю 1 сентября

Традиция дарить учителю цветы на 1 сентября постепенно уходит в прошлое. На её место пришла новая — вручать коллективный букет от всего класса. Об этом заявила руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

«Мы все знаем, что традиционно ко Дню знаний, к 8 Марта и другим похожим праздникам стоимость цветов растёт. А сегодня приличные букеты, которые не стыдно преподнести педагогу, стоят довольно дорого. И традиция отдельно от каждого учащегося вручать букет уходит в прошлое», — рассказала Сафронова.

Она отметила, что сейчас родители более грамотно подходят к подготовке ребёнка к школе, отказываясь от лишних затрат. Вместо этого в преддверии 1 сентября они организуют сбор средств и покупают классному руководителю один букет, но роскошный. Это удобно не только родителям, но и самому учителю, поскольку не приходится тащить домой целую охапку цветов.

«Лучше получить один красивый букет с роскошным цветочным ассорти, чем множество букетов сомнительного происхождения», — добавила флорист.

Она отметила, что новая традиция существенно снизит спрос на цветы. Поэтому неудивительно, что флористы подняли стоимость на праздничные букеты в среднем на 15–20%. Так, если в прошлом году один букет стоил 1500 рублей, то сегодня его цена колеблется около 1800–2000 рублей, заключила Сафронова.