Флорист дала родителям советы по выбору букетов на 1 сентября

Дарить учителям цветы на 1 сентября — это давняя традиция, поэтому очень важно заранее подобрать правильный букет. Как советует флорист Марина Запорожец, стоит обращать внимание на те композиции, которые будет удобно нести ребёнку.

По её словам, лучше покупать розы длиной не 70-80 сантиметров, а 25-40. Во-первых, букет небольшого размера школьнику будет удобно держать в руках. Во-вторых, родители смогут сэкономить, уточнила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме того, специалист призвала не гнаться за экзотикой, а выбрать композиции из осенних цветов, например, 1 сентября прекрасно будут смотреться хризантемы и гортензии. Также она порекомендовала купить цветы с небольшой корзинкой, чтобы учителю было удобно их поставить куда-нибудь. А ещё важно обращать внимание на качество растений, особенно листвы.