Продавцы цветов вновь взвинтили цены на букеты ко Дню знаний

Цветы стали вдвое дороже перед Первым сентября. Теперь один букетик обойдётся родителям школьника минимум в 1500 рублей, что на 53,33% больше, прошлогодней цены. Об этом пишет Mash.

Раньше обычные цветочки стоили около 700 рублей, а букет средних размеров можно было приобрести за 1383 рубля. Сейчас такое удовольствие обойдётся в 2500 рублей. 29 августа грядёт очередное повышение цен, потому что товар прибывает из Нидерландов и Колумбии — двух главных конкурентов на отечественном рынке. Сейчас сайты и магазины уже доверху забиты заказами, поскольку все хотят урвать цветы подешевле.

Также есть и выращенные в Подмосковье розы с тюльпанами, однако их осталось уже совсем мало по сравнению с заграничными. По статистике, большой популярностью пользуются хризантемы, но сейчас их стремительно стараются скинуть с первого места композиции с гортензиями. Цена за одну штуку в 2023-м была 200 рублей, сегодня — 300.