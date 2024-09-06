5 важных аспектов: Женщинам дали чек-лист для определения готовности мужчины к рождению детей

Готов ли мужчина стать отцом? Этот вопрос мучает очень многих женщин. Чтобы получить ответ на него, поможет чек-лист с пятью важнейшими аспектами, подготовленный основательницей АНО «Азбука семьи», автором книги для родителей «Азбука счастливой семьи» и мамой пятерых детей Дианой Машковой.

В первую очередь необходимо выяснить, нет ли у мужчины зависимостей, которые могли бы стать препятствием на пути к отцовству. Эксперт подчеркнула, что по характеру работы неоднократно сталкивалась с неблагополучными семьями.

«В большинстве таких случаев оказывается, что мужчина страдал от зависимости, но на это либо вовремя не обратили внимание (все кругом пьют, жизнь такая), либо отнеслись к вопросу несерьёзно (любовь вылечит)», — отметила Машкова в беседе с РИА «ФедералПресс».

Кроме того, мужчина должен быть готов к рождению детей психологически. То есть будущий отец должен осознавать свои мотивы и быть готовым к новой реальности. Не менее важна и социальная готовность. Здесь следует учитывать отношения с родными и близкими, потому что молодой семье может понадобиться помощь бабушек и дедушек, объяснила эксперт.

Следующий пункт чек-листа — это, конечно же, финансовая готовность мужчины, который будет обязан обеспечивать своих детей. Наконец, очень важно осознавать, насколько крепки отношения между супругами. Специалист призвала не верить в миф, что, мол, ребёнок поможет сохранить брак.