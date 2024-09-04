Лучшее время дня для секса у женщин и мужчин оказалось разным Врач Уланкина: У мужчин пик уровня тестостерона приходится на 6-9 утра 4 сентября, 11:15 Большое влияние на либидо оказывает психоэмоциональное состояние партнёров. Обложка © Freepik.com

4 сентября отмечается День сексуального здоровья. Влияние на либидо оказывает психоэмоциональное состояние партнёров, а также биоритмы. Какое время суток лучше всего подходит для близости, Life.ru рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» гинеколог Ольга Уланкина.

Биоритмы, или циркадные ритмы, — это своеобразные внутренние часы, регулирующие многие процессы в организме. С ними связан гормональный фон, уровень энергии, аппетит, способность к обучению и сексуальное влечение. У каждого человека биоритмы индивидуальны, однако есть определённые закономерности, которые характерны для большинства людей.

Например, как отмечает врач, вечером уровень гормона стресса кортизола начинает снижаться, это помогает организму расслабиться и начать готовиться ко сну. А утром он достигает максимальных значений, благодаря этому человек испытывает бодрость, повышается способность концентрироваться и быстрее принимать решения. На сексуальную активность биоритмы также оказывают прямое влияние: желание интимной близости возрастает в определённые часы и снижается в остальное время. Но есть нюанс: у мужчин и женщин эти периоды обычно приходятся на разное время.

У мужчин пик уровня тестостерона, основного гормона, отвечающего за либидо, отмечается в утренние часы — примерно с 6 до 9 утра. В этот период концентрация этого гормона максимальная и многие мужчины ощущают наибольшее влечение. Кроме того, утреннее пробуждение сопровождается высоким уровнем кортизола, который отвечает за бодрость. Ольга Уланкина Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» гинеколог Ольга Уланкина.

У женщин всё наоборот: для сильного либидо им нужно расслабиться и успокоиться, а это происходит ближе к вечеру, когда уровень кортизола снижается и повышается концентрация гормона привязанности окситоцина.

Однако это лишь один из аспектов сексуального желания, на деле их гораздо больше. К примеру, у женщин на либидо сильно влияет фаза менструального цикла из-за колебаний уровня эстрогенов и прогестерона. Наибольшее сексуальное влечение обычно наблюдается в середине цикла, около овуляции, когда уровень эстрогенов достигает пика.

По словам Уланкиной, большое влияние на либидо оказывает психоэмоциональное состояние партнёров. Лучшее время для интимной близости — часы, когда они оба чувствуют себя отдохнувшими и расслабленными, готовыми эмоционально к сексуальному контакту. От времени суток это зависит в меньшей степени. Свой вклад вносит огромное количество факторов, от уюта дома до уровня стресса на работе.

«Несмотря на то что пик тестостерона приходится на утро, вечерние часы также считаются благоприятными для интимной близости: тяготы дня позади, уровень стресса снижается, наступает расслабление, а фокус внимания смещается с рабочих и бытовых вопросов на собственное тело», — заключила собеседница Life.ru.

Кстати, ранее учёные выявили связь между сексуальной активностью и риском внезапной смерти у женщин. Специалисты опросили 14 542 жительниц США и выяснили, что риск преждевременной смерти на 70% выше у тех, кто занимается сексом реже одного раза в неделю.

Авторы Андрей Горяничев