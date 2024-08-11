Больше партнёров и ИИ: В будущем человечество по-новому взглянет на секс, говорится в исследовании

В будущем человечество начнёт воспринимать полиаморные отношения куда проще, и в целом число партнёров у нас увеличится. Это следует из исследования, проведённого компанией Lelo.

Так, в ближайшие 50 лет межличностные отношения сильно изменятся. Однако к экспериментам будут прибегать больше мужчины и женщины старше 30 лет, а вот молодёжь вдруг решит хранить традиции. Кроме того, работа показывает, что человечество будет всё чаще обращаться к искусственному интеллекту с сексуальными запросами.