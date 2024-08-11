Больше партнёров и ИИ: В будущем человечество по-новому взглянет на секс, говорится в исследовании
Lelo: В будущем люди будут лучше относиться к нескольким половым партнёрам
В будущем человечество начнёт воспринимать полиаморные отношения куда проще, и в целом число партнёров у нас увеличится. Это следует из исследования, проведённого компанией Lelo.
Так, в ближайшие 50 лет межличностные отношения сильно изменятся. Однако к экспериментам будут прибегать больше мужчины и женщины старше 30 лет, а вот молодёжь вдруг решит хранить традиции. Кроме того, работа показывает, что человечество будет всё чаще обращаться к искусственному интеллекту с сексуальными запросами.
Ранее Life.ru рассказывал, как разнообразить свою половую жизнь и доставит удовольствие партнёру. Чтобы быть раскрепощённым в отношениях со своим партнёром и подробно узнавать о его предпочтениях, рекомендуют поговорить, а далее начать, безусловно, с себя.
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