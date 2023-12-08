Когда не стыдно сказать "нет": 5 важных причин, чтобы отказать партнёру в сексе
Чтобы получить удовольствие, важны комфорт и знание, что оба партнёра одинаково хотят близости. Ведь, если кто-то себя заставляет, неловкость ощутит и второй. Вот несколько ситуаций, когда стоит отказать в сексе, но не чувствовать за это вину.
Сколько раз вы слышали, что для качественного секса, который заканчивается моральным и физическим удовлетворением, важно чувствовать от партнёра комфорт и взаимное доверие. Однако почему-то многие снова и снова забывают об этом простом правиле. Если испытываете хотя бы малейший дискомфорт — откажите. Есть несколько причин, когда сделать это не стыдно. Расскажем про каждую подробнее.
Причина № 1: Нет взаимного согласия
В каких случаях стоит отказать партнёру и сказать сексу "нет": 5 важных причин. Фото © Freepik / Racool_studio
Для того чтобы получить качественный секс, необходимо, чтобы представления о нём совпадали с партнёром. Если вы не можете интуитивно понять, кто чего хочет, как долго и в каком порядке, то нужно открыто обсудить это. Таким образом можно не только достичь понимания в конкретном вопросе, но и лучше узнать друг друга. Не стоит скрывать желания из-за сомнений или ложной скромности. Чем больше вы будете откровенны, тем меньше времени и усилий придётся потратить на теорию и, соответственно, тем ярче и лучше будет практика.
Причина № 2: Нарушение личных границ
Для того чтобы получить удовольствие от секса, необходимо понимать, что для каждого человека это индивидуальный опыт. Как и грани допустимого: что в нём "можно", а что — "нельзя". Поэтому важно говорить с партнёром о желаниях и границах. Юмор поможет сделать обсуждение более лёгким и приятным. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно — как физически, так и эмоционально. Если возникают вопросы или непонятные моменты, не стесняйтесь прояснять их. Только откровенность и взаимопонимание могут привести к яркому и качественному сексу.
Причина № 3: Отсутствие средств предохранения
5 правил, чтобы близость приносила только удовольствие, а не стресс. Фото © Freepik / stefamerpik
Чтобы избежать неприятных последствий в виде инфекций и нежелательной беременности, необходимо использовать контрацепцию. Независимо от того, как долго вы знакомы с партнёром или насколько он вам или вы ему доверяете, безопасность должна быть на первом месте. Если любимка отказывается использовать презерватив, это может быть поводом задуматься о его искренности и заботе о вас. В таких случаях лучше придерживаться принципа: "Нет презерватива — нет секса".
Причина № 4: Нет влечения
Всем нам бывает порой грустно, когда хочется только обниматься и разговаривать. Если вы чувствуете усталость или находитесь в состоянии стресса, у вас плохое самочувствие, лучше отказаться от интима и заняться другой формой близости, например, душевной. Важно понимать, что отсутствие сексуального влечения может быть вызвано различными причинами, такими как частота, обстановка, позиция партнёра. На всё это у людей могут быть разные взгляды. И это нормально. Но если снова и снова перед самым "моментом х" у вас словно всё отрезает, поговорите об этом с половинкой. Выясните, почему так происходит и есть ли идеи, как из ситуации выйти. Две головы лучше, чем одна.
Причина № 5: Неуверенность в себе
Когда стоит отказать в сексе, чтобы не навредить себе: 5 ситуаций. Фото © Shutterstock
Портал "Страсти" называет ещё одну причину, когда сказать партнёру "нет" в сексе не стыдно — это момент неуверенности в себе. И это только кажется пустяком, мол, желание есть, значит, вы нравитесь в любом виде. Но гораздо больше людей, чем вы думаете, отказываются от секса из-за мыслей о своей неподготовленности к нему: неудобное бельё, проблемы с внешностью или отсутствие депиляции. Партнёр может уверять вас, что все эти нюансы не важны, но, если вы не чувствуете себя уверенно, скорее всего, секс не принесёт удовольствия. Ситуативные причины можно легко решить, уделив себе время. Однако, если ощущение неуверенности постоянное, стоит поговорить об этом с человеком, которому доверяете, или обратиться к психотерапевту.
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