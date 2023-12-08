Когда не стыдно сказать "нет": 5 важных причин, чтобы отказать партнёру в сексе

Сколько раз вы слышали, что для качественного секса, который заканчивается моральным и физическим удовлетворением, важно чувствовать от партнёра комфорт и взаимное доверие. Однако почему-то многие снова и снова забывают об этом простом правиле. Если испытываете хотя бы малейший дискомфорт — откажите. Есть несколько причин, когда сделать это не стыдно. Расскажем про каждую подробнее.

Причина № 1: Нет взаимного согласия

В каких случаях стоит отказать партнёру и сказать сексу "нет": 5 важных причин. Фото © Freepik / Racool_studio

Для того чтобы получить качественный секс, необходимо, чтобы представления о нём совпадали с партнёром. Если вы не можете интуитивно понять, кто чего хочет, как долго и в каком порядке, то нужно открыто обсудить это. Таким образом можно не только достичь понимания в конкретном вопросе, но и лучше узнать друг друга. Не стоит скрывать желания из-за сомнений или ложной скромности. Чем больше вы будете откровенны, тем меньше времени и усилий придётся потратить на теорию и, соответственно, тем ярче и лучше будет практика.

Причина № 2: Нарушение личных границ

Для того чтобы получить удовольствие от секса, необходимо понимать, что для каждого человека это индивидуальный опыт. Как и грани допустимого: что в нём "можно", а что — "нельзя". Поэтому важно говорить с партнёром о желаниях и границах. Юмор поможет сделать обсуждение более лёгким и приятным. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно — как физически, так и эмоционально. Если возникают вопросы или непонятные моменты, не стесняйтесь прояснять их. Только откровенность и взаимопонимание могут привести к яркому и качественному сексу.

Причина № 3: Отсутствие средств предохранения

5 правил, чтобы близость приносила только удовольствие, а не стресс. Фото © Freepik / stefamerpik

Чтобы избежать неприятных последствий в виде инфекций и нежелательной беременности, необходимо использовать контрацепцию. Независимо от того, как долго вы знакомы с партнёром или насколько он вам или вы ему доверяете, безопасность должна быть на первом месте. Если любимка отказывается использовать презерватив, это может быть поводом задуматься о его искренности и заботе о вас. В таких случаях лучше придерживаться принципа: "Нет презерватива — нет секса".

Причина № 4: Нет влечения

Всем нам бывает порой грустно, когда хочется только обниматься и разговаривать. Если вы чувствуете усталость или находитесь в состоянии стресса, у вас плохое самочувствие, лучше отказаться от интима и заняться другой формой близости, например, душевной. Важно понимать, что отсутствие сексуального влечения может быть вызвано различными причинами, такими как частота, обстановка, позиция партнёра. На всё это у людей могут быть разные взгляды. И это нормально. Но если снова и снова перед самым "моментом х" у вас словно всё отрезает, поговорите об этом с половинкой. Выясните, почему так происходит и есть ли идеи, как из ситуации выйти. Две головы лучше, чем одна.

Причина № 5: Неуверенность в себе

Когда стоит отказать в сексе, чтобы не навредить себе: 5 ситуаций. Фото © Shutterstock