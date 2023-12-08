10 питомцев с такими редкими мутациями — каждый должен увидеть этих очаровашек
Все хозяева пушистиков уверены, что именно их любимец самый особенный и единственный в своём роде. Но лишь немногое могут похвастаться чем-то действительно выдающимся. Например, герои этой подборки! Их питомцы супервыдающиеся.
"Знакомьтесь, это Корица. Она родилась с ушками, закрученными, словно булочки с корицей", — klpack11.
Фото © Reddit / klpack11
"Это Хайди. У неё витилиго", — vinkulelu.
Фото © Reddit / vinkulelu
"Это мистер Поппинс. У него нет зубов", — William_Georgr.
Фото © Reddit / William_George
"Вы такого точно не видели! Енот-альбинос!" — Orion117.
Фото © Imgur / Orion117
"Это Митч. У него есть лишние позвонки, поэтому хвост вырос длинным. Кот носит его на спине, словно он белка", — TankArchives.
Фото © Reddit / TankArchives
"У Максимуса какие-то совершенно безумные усы", — Felspawn.
Фото © Reddit / Felspawn
"Впервые в своей жизни я увидел лошадь с усами!" — UniqueUsername_orNot.
Фото © Reddit / UniqueUsername_orNot
"Познакомьтесь с Гусом, моим котом с косоглазием", — MrQuickLine.
Фото © Reddit / MrQuickLine
"Итого 24 пальчика!" — rupkin.
Фото © Reddit / rupkin
"У кота моего друга глаза разного цвета! Никогда такого не видел", — IsaBreeza.
Фото © Reddit / IsaBreeza
Reddit / UniqueUsername_orNot, klpack11