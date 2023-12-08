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8 декабря, 06:00

10 питомцев с такими редкими мутациями — каждый должен увидеть этих очаровашек

Все хозяева пушистиков уверены, что именно их любимец самый особенный и единственный в своём роде. Но лишь немногое могут похвастаться чем-то действительно выдающимся. Например, герои этой подборки! Их питомцы супервыдающиеся.

"Знакомьтесь, это Корица. Она родилась с ушками, закрученными, словно булочки с корицей", — klpack11.

Фото © Reddit / klpack11

Фото © Reddit / klpack11

"Это Хайди. У неё витилиго", — vinkulelu.

Фото © Reddit / vinkulelu

Фото © Reddit / vinkulelu

"Это мистер Поппинс. У него нет зубов", — William_Georgr.

Фото © Reddit / William_George

Фото © Reddit / William_George

"Вы такого точно не видели! Енот-альбинос!" Orion117.

Фото © Imgur / Orion117

Фото © Imgur / Orion117

"Это Митч. У него есть лишние позвонки, поэтому хвост вырос длинным. Кот носит его на спине, словно он белка", — TankArchives.

Фото © Reddit / TankArchives

Фото © Reddit / TankArchives

"У Максимуса какие-то совершенно безумные усы", — Felspawn.

Фото © Reddit / Felspawn

Фото © Reddit / Felspawn

"Впервые в своей жизни я увидел лошадь с усами!" UniqueUsername_orNot.

Фото © Reddit / UniqueUsername_orNot

Фото © Reddit / UniqueUsername_orNot

"Познакомьтесь с Гусом, моим котом с косоглазием", — MrQuickLine.

Фото © Reddit / MrQuickLine

Фото © Reddit / MrQuickLine

"Итого 24 пальчика!" rupkin.

Фото © Reddit / rupkin

Фото © Reddit / rupkin

"У кота моего друга глаза разного цвета! Никогда такого не видел", — IsaBreeza.

Фото © Reddit / IsaBreeza

Фото © Reddit / IsaBreeza

"И крестиком, и на машинке": 6 пород кошек с самым высоким IQ

"И крестиком, и на машинке": 6 пород кошек с самым высоким IQ

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Reddit / UniqueUsername_orNot, klpack11

Сергей Трофимов
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