10 питомцев с такими редкими мутациями — каждый должен увидеть этих очаровашек

"Знакомьтесь, это Корица. Она родилась с ушками, закрученными, словно булочки с корицей", — klpack11.

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"Это Хайди. У неё витилиго", — vinkulelu.

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"Это мистер Поппинс. У него нет зубов", — William_Georgr.

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"Вы такого точно не видели! Енот-альбинос!" — Orion117.

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"Это Митч. У него есть лишние позвонки, поэтому хвост вырос длинным. Кот носит его на спине, словно он белка", — TankArchives.

Фото © Reddit / TankArchives

"У Максимуса какие-то совершенно безумные усы", — Felspawn.

Фото © Reddit / Felspawn

"Впервые в своей жизни я увидел лошадь с усами!" — UniqueUsername_orNot.

Фото © Reddit / UniqueUsername_orNot

"Познакомьтесь с Гусом, моим котом с косоглазием", — MrQuickLine.

Фото © Reddit / MrQuickLine

Фото © Reddit / rupkin

"У кота моего друга глаза разного цвета! Никогда такого не видел", — IsaBreeza.