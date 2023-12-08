Не жди хорошего: Ясновидящая перечислила бедолаг, кому в декабре нельзя планировать важное
Велик шанс не только разочароваться, но и нахватать проблем. Если у вас один из этих знаков зодиака, то до конца первого месяца зимы лучше затаиться…
Все привыкли под конец года стремительно завершать старые дела, чтобы январь начать с чистого листа. Однако в этом году для некоторых представителей зодиакального круга такая тактика больше навредит. Кому на декабрь важных дел лучше не планировать?
Знак зодиака Рыбы
Почему в декабре 2023 года у людей со знаком зодиака Рыбы случится апатия. Фото © Shutterstock
По словам астролога, представители знака зодиака Рыбы под конец года будут не в настроении. Они особо сильно окажутся подвержены влиянию негативных эмоций и апатии. Почему не стоит планировать на декабрь что-то важное? Банально из-за потери работоспособности. А схлопотать аврал на работе под конец года — удовольствие не из приятных. Астролог советует людям, кто по гороскопу Рыбы, стараться быть более тактичными с близкими людьми и не срываться на любимок из-за каких-то своих проблем. Есть и хорошие новости: под конец декабря, вероятно, получится прийти в себя.
Знак зодиака Стрелец
Чёрная полоса для тех, кто по знаку зодиака Стрелец — что готовит декабрь? Фото © Shutterstock
Ещё одними бедолагами, кому в декабре прибавится хлопот, окажутся носители знака зодиака Стрелец. По прогнозу ясновидящей, особо напряжённый период выпадет на середину месяца. Но и в начале "множество непростых задач на работе заставят мобилизовать свои интеллектуальные ресурсы и привлечь к помощи коллег и друзей". Астролог также предсказывает трудности в делах сердечных. Стрельцам может показаться, что они охладели к близким. Но не поддавайтесь унынию — в конце декабря обстановка изменится в лучшую сторону.
Знак зодиака Близнецы
Знак зодиака Близнецы: почему в декабре 2023-го увеличивается риск неудач. Фото © Shutterstock
Ясновидящая Кажетта в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, почему у людей, кто по гороскопу Близнецы, декабрь тоже окажется непростым месяцем. "Начало месяца будет сложным периодом, ведь в делах вам будет мешать много факторов: неуверенность в своих силах, происки завистников и недоброжелателей, усталость и плохое настроение", — говорит эксперт. Всё это растянется до самого Нового года. Астролог подмечает, что преодолеть кризис поможет поддержка близких, с которыми стоит проводить побольше времени вместе. Также не надо давать обещаний помогать всем и вся — сил на их выполнение может не хватить. Поэтому важно расставлять приоритеты грамотно и адекватно оценивать свои силы.
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