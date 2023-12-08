Не жди хорошего: Ясновидящая перечислила бедолаг, кому в декабре нельзя планировать важное

Все привыкли под конец года стремительно завершать старые дела, чтобы январь начать с чистого листа. Однако в этом году для некоторых представителей зодиакального круга такая тактика больше навредит. Кому на декабрь важных дел лучше не планировать?

Знак зодиака Рыбы

Почему в декабре 2023 года у людей со знаком зодиака Рыбы случится апатия. Фото © Shutterstock

По словам астролога, представители знака зодиака Рыбы под конец года будут не в настроении. Они особо сильно окажутся подвержены влиянию негативных эмоций и апатии. Почему не стоит планировать на декабрь что-то важное? Банально из-за потери работоспособности. А схлопотать аврал на работе под конец года — удовольствие не из приятных. Астролог советует людям, кто по гороскопу Рыбы, стараться быть более тактичными с близкими людьми и не срываться на любимок из-за каких-то своих проблем. Есть и хорошие новости: под конец декабря, вероятно, получится прийти в себя.

Знак зодиака Стрелец

Чёрная полоса для тех, кто по знаку зодиака Стрелец — что готовит декабрь? Фото © Shutterstock

Ещё одними бедолагами, кому в декабре прибавится хлопот, окажутся носители знака зодиака Стрелец. По прогнозу ясновидящей, особо напряжённый период выпадет на середину месяца. Но и в начале "множество непростых задач на работе заставят мобилизовать свои интеллектуальные ресурсы и привлечь к помощи коллег и друзей". Астролог также предсказывает трудности в делах сердечных. Стрельцам может показаться, что они охладели к близким. Но не поддавайтесь унынию — в конце декабря обстановка изменится в лучшую сторону.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы: почему в декабре 2023-го увеличивается риск неудач. Фото © Shutterstock