Экстрасенс перечислил аксессуары, которые в 2024 году помогут притянуть удачу

Это кажется, что до зимнего праздника ещё очень много времени. Оглянуться не успеете, как настанет время выбирать наряд, в котором пойдёте на новогоднюю ночь. Чтобы в 2024 году к вам прилипало как можно больше успеха и удачи, Лайф решил узнать у экстрасенса, а какие аксессуары на это способны.

Год Зелёного Деревянного Дракона 2024: Какие предметы притянут удачу и успех? Фото © Shutterstock

Мы помним, что предстоящий год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона — одного из фундаментальных символов азиатской астрологии. Традиционный и величественный, справедливый и простой — это главные слова, характеризующие магическое существо.

Он способен наградить властью и статусом, долголетием и богатством, магическими силами и крепким здоровьем Андрей Харрис. Экстрасенс, астролог.

По словам эксперта, особых любимчиков огнедышащий крылатый покровитель наделяет силой, защитой и нерушимостью в любые жизненные времена. Так какие же аксессуары помогут притянуть удачу в 2024 году?

Яркие, дразнящие и сверкающие образы могут отпугнуть от вас удачу в 2024 году. Андрей Харрис. Экстрасенс, астролог.

Вещи из дерева, особенно браслеты и бусы, станут отличным талисманом на удачу в предстоящем году. Аксессуары зелёного, бежевого, коричневого и золотого цветов — тоже. Обратите внимание также на натуральные материалы, в которых отсутствуют искусственные вкрапления, особенно шёлк, атлас и бархат. В 2024 году важно, чтобы приманить удачу, ходить в одежде парадного вида, и "никакого унисекса или оверсайза", подчёркивает экстрасенс.

Также эксклюзивно для Лайфа экстрасенс и астролог Андрей Харрис создал гайд, какие аксессуары в год Дракона помогут сделать жизнь счастливее и успешнее каждому из знаков зодиака.

Какие украшения в год Дракона в 2024-м помогут стать успешнее, счастливее и удачливее? Фото © Freepik

Для представителей знака зодиака Овен это одежда из шёлка, например футболка или топ. Тельцам, чтобы в 2024 году приманить удачу, следует носить обувь зелёного цвета из натуральной кожи. Тем, кто по гороскопу Близнецы, в год Дракона необходимо приобрести украшение с изумрудом в золоте. Носителям знака зодиака Рак помогут часы с зелёным ремешком.

Пожалуй, только людям со знаком зодиака Лев Дракон разрешает носить одежду, декорированную яркими камнями Андрей Харрис. Экстрасенс, астролог.

Представителям знака зодиака Дева, чтобы сопутствовала удача в делах в новом году, следует найти и носить коричневый ремень из натурального материала, а Весам — кулон с драконом. Скорпионам, по словам экстрасенса, в 2024 году тоже следует носить дракона, но на браслете.

В год Дракона обладателям знака зодиака Стрелец поможет приманить удачу украшение из азиатской страны ручной работы. Но обязательно настоящее, привезённое вам Андрей Харрис. Экстрасенс, астролог.