Музыкальный критик призвал раскачать российскую эстраду на шоу про композиторов
Музыкальный критик Волков: Должна быть ротация артистов, новые имена
Россияне совершенно не приучены к появлению новых артистов и не стремятся ходить на концерты появляющихся талантов, поэтому продюсеры обходятся небольшим количеством проверенных исполнителей. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал музыкальный критик Александр Волков.
"А должна быть ротация, постоянно должны появляться новые имена. Тех же самых финалистов шоу "Голос" можно как-то шире использовать", — считает эксперт.
По его словам, проблема это застарелая и решать её надо административно. Кроме того, нужно растить новых композиторов — шоу про них никто даже не решается провести, их просто нет.
А ранее стало известно, кто будет вести "Новогодний Голубой огонёк – 2024" и какие звёзды выступят с номерами. Так, ведущими станут Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев, а в качестве артистов организаторы обещают и старожилов, и представителей юного поколения.
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