Редкий секс у женщин повышает риск внезапной смерти до почти 200%
JPH: Редкий секс у женщин на 70–197% повышает риск внезапной смерти
В ходе исследования, опубликованного в Journal of Public Health (JPH), учёные выявили связь между сексуальной активностью и риском внезапной смерти у женщин. Специалисты опросили 14 542 женщины из США в возрасте от 20 до 59 лет. Как удалось выяснить, 95% респонденток занимались сексом чаще 12 раз в год, а у 38% из них интимная близость происходила несколько раз в неделю.
Как отмечается в исследовании, риск преждевременной смерти на 70% выше у женщин, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю. При этом в совокупности с депрессией потенциальный риск внезапной смерти выше на 197%.
В публикации подчёркивается, что регулярная сексуальная активность играет важную роль в поддержании здоровья, снижении уровня стресса и улучшении настроения.
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